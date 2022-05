Prix des carburants : le gouvernement prolonge la remise à la pompe au-delà du 31 juillet

Le gouvernement va prolonger la remise allant de 15 à 18 centimes sur le prix du litre de carburant au-delà du 31 juillet, a appris ce mercredi franceinfo à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres.

Cette aide, entrée en vigueur au 1er avril, devait initialement durer quatre mois. "Sur les carburants, la remise de 15 centimes d'euros le litre, hors taxe, sera prolongée et a vocation à être remplacée par un dispositif pérenne et ciblé selon des critères de revenus et d’utilisation du véhicule dans un cadre professionnel", assure le compte-rendu.

Aide remplacée à terme

Le 5 mai sur franceinfo, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili assurait que le gouvernement travaillait à un remplacement de la remise carburant, mais que le dispositif pourrait être prolongé si besoin. "Si on voit qu'on a besoin pour plein de raisons de prolonger, on prolongera. De toute façon on ne laissera pas nos concitoyens sans solution". Mais "l'idée est de faire se substituer à cette mesure sur les 15 centimes une mesure qui serait plus ciblée et qui toucherait plus ceux qui en ont le plus besoin, et notamment par exemple les gros rouleurs". "On est en train d'y travailler en ce moment et l'idée c'est d'y arriver cet été", avait-t-elle indiqué.

La remise est de 15 centimes dans les territoires d'Outre-mer, de 17 centimes en Corse et de 18 centimes en métropole hors Corse.