Prix des carburants : le gouvernement va demander un effort supplémentaire à TotalEnergies

Alors que les prix des carburants continuent de flamber en France, le gouvernement va demander à TotalEnergies un effort supplémentaire. Invité de BFMTV ce lundi matin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé qu'il comptait sur le groupe pétrolier pour prolonger ou augmenter la remise de 10 centimes par litre qu'il avait mise en place en complément de celle de 18 centimes appliquée par l'Etat.

"Je vais demander au patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné de faire à nouveau un effort parce que le prix du carburant reste très élevé", a affirmé le ministre, indiquant qu'il doit rencontrer lundi matin le PDG du géant pétrolier. Cette volonté du gouvernement s'inscrit dans la série de mesures dévoilée progressivement en faveur du pouvoir d'achat des Français.

Pour Bruno Le Maire, l'effort doit être "équitablement réparti", tout ne pouvant pas "reposer uniquement sur l'Etat et sur la dépense publique" et estimant que les entreprises devaient également faire un effort. Le gouvernement réfléchit en parallèle à un nouveau dispositif plus ciblé sur les gros rouleurs pour prendre le relai de cette aide.

La France a atteint sa "cote d'alerte" sur les finances publiques

En parallèle, le ministre de l'Economie a indiqué que la France avait atteint sa "cote d'alerte" sur les finances publiques, au moment où l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d'achat. "Tout n'est pas possible, tout simplement parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques", a-t-il affirmé, ajoutant que "les conditions de financement ont changé" et qu'aujourd'hui la France emprunte "à plus de 2%" pour financer les dépenses publiques, quand elle le faisait encore récemment à taux négatif ou très faibles".