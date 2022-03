Prix des carburants : les ambulanciers creusois très inquiets

C'est officiel : selon les derniers chiffres du ministère de la Transition Ecologique, les principaux carburants ont bien dépassé les 2 euros par litre la semaine dernière en France. Le litre de gazole valait 2,14 euros en moyenne et celui de sans plomb 2, 02 euros. De quoi plomber les finances des entreprises d'ambulances privées, comme à Chénérailles en Creuse. Davy Millerot est ambulancier depuis 21 ans.

A chaque fois qu'il fait un plein, il tire la langue. "Avant, quand j'en avais pour 100 euros pour 70 litres. Maintenant, je suis monté à 120, 130 euros." Il n'a jamais vu ça, il passe donc sa vie à trouver les stations les moins chères. "On regarde au moins cher : entre Elf, qui est à 2 euros 30, vous allez dans un supermarché, vous avez 2,19. Vous avez 11 centimes par litre, on gagne 2, 3 euros donc comme on dit, ça paie le pain de la journée."

L'entreprise Millerot Nuellas, à Chénérailles fait aussi pompes funèbres. © Radio France - Marianne Naquet

Il fait 1500 kilomètres en moyenne par jour, donc chaque économie compte, surtout qu'il ne peut pas répercuter sur les patients. Alors, il essaie de caler le plus possible de rendez-vous au même endroit. "On va se serrer la ceinture : disons qu'on va économiser, si on fait une entrée à l'hôpital, et qu'on fait une sortie avec une autre, on va attendre sur le parking trente minutes, pour éviter de faire des passages à vide."

Davy réfléchit à passer à l'électrique. Mais pour le moment, c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de bornes dans le secteur de Chénérailles. Alors il va continuer à se serrer la ceinture, et croiser les doigts pour que les prix reviennent à un niveau abordable. Les professionnels observent toutefois un reflux, qui reste léger, des prix à la pompe depuis ce lundi.

A La Souterraine, Caroline Maquin, des ambulances Maquin, empile les factures d'essence sur son bureau. "J'ai les yeux qui sortent de la tête quand je passe à la pompe. C'est à la limite du soutenable." Elle a commencé à changer quelques véhicules et à passer au bioéthanol. Elle espère pouvoir changer 3 ou 4 voitures cette année.