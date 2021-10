Prix des carburants : les frontaliers font le plein en Espagne

Les plaques d'immatriculation françaises se succèdent devant la pompe, à la station-service Repsol, quelques kilomètres après le col de Pourtalet, juste derrière la frontière espagnole. Des 64, des 65 ou des 33, en vacances ou venus faire quelques courses, et profiter des prix plus bas qu'en France sur l'alcool, les cigarettes et... l'essence.

1,399 le litre de gasoil

Christine habite dans la vallée d'Ossau, à 60 kilomètres de là. Avant de rentrer, elle en profite pour faire le plein. "Il est à 1,39. En France ce matin on a regardé, il était à 1,55 voire 1,56. Alors le calcul est vite fait. Je sais que j'y ai gagné. Pour 60 euros, en bas, je n'aurais pas eu tout ça", sourit-elle, pistolet jaune à la main. Même sentiment pour Sandrine, habitante de Bordères. Après avoir acheté tabac et alcool, elle est passée à la station-service avant de retourner de l'autre côté de la frontière. "Je ne fais pas de plein en France. Je mets la moitié du réservoir, et voilà, c'est tout", indique-t-elle. Comme tous ici, l'intérimaire trouve les carburants "beaucoup trop chers" en France. Certains font même le chemin jusqu'ici uniquement pour profiter des prix plus bas.

Pourtant, la différence est faible. Car en Espagne aussi, les prix ont augmenté constate Eric, habitant de Pau. "Le litre de gasoil est à 1,40. Il y a 8 mois il était encore à 1,20. Eux aussi ont pâti de la crise. On en profite, mais il ne faut pas venir jusqu'ici uniquement pour cela !", soutient-il, alors qu'il est venu passer la journée en Espagne pour se balader.

De plus en plus de Français

"Normalement, à cette époque-ci, en octobre-novembre, c'est calme. Là il y a beaucoup de monde", indique Abdel. Dans son costume orange et noir, il travaille dans la station-service et encaisse les clients venus faire le plein. "On voit des files de Français, de plusieurs voitures, 8, 10 parfois. Ils viennent du côté de Pau ou de Laruns." Certains clients venus faire le plein, repartent même avec des bidons d'essence.