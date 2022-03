Prix des carburants : nouvelle opération escargot aux abords de Rennes

Nouvelle opération escargot aux abords de Rennes ce jeudi soir. Avec une quarantaine de camions et de tracteurs, des chefs d'entreprise du secteur du transport et des travaux publics réclament des aides pour compenser la hausse des prix du carburant.

Les aides accordées jusque-là par l'Etat pour faire face à la flambée des prix des carburants leurs paraissent bien insuffisantes. Toute cette semaine, ils ont multiplié les opérations escargot sur la rocade de Rennes et sur les pénétrantes de la capitale bretonne, occasionnant de gros embouteillages "ça ne fait pas plaisir, mais on est obligé pour se faire entendre" explique Mickael Aubry. Installé à Saint-Péran, près de Plélan-le-Grand, en Ille-Vilaine, le transporteur travaille à son propre compte, avec un seul camion "le chèque de 1.300 euros par camion proposé par l'Etat représente à peine un plein de carburant pour une semaine, et on ne le touche qu'une seule fois" déplore le chef d'entreprise.

Si on tente de répercuter la hausse du prix à notre client, il nous répond qu'il va aller voir ailleurs - un transporteur breton

Mickaël Aubry a fait son calcul "l'an dernier, le carburant représentait 30% de mon chiffre d'affaires, cette année, c'est 50%. Je n'y arriverai pas et mes clients ne veulent pas payer la différence" explique le transporteur qui affirme qu'il travaille aujourd'hui 300 heures par mois pour "un salaire de 1.500 euros".

"Si on tente de répercuter la hausse du prix à notre client, il nous dit qu'il va voir ailleurs" - un transporteur breton

Sur le rond-point de Ker Lann, près du Parc expo de Rennes, le groupe de chefs d'entreprise prend un casse-croute avant de repartir en opération escargot ce jeudi en fin de journée. Ils sont une quarantaine et s'organisent depuis quelques jours, via un groupe sur messenger. Parmi eux, il y a Alexandra Jallier. Gérante d'une entreprise de transport à Messac en Ille-et-Vilaine, elle emploie sept autres personnes. La cheffe d'entreprise estime être oubliée par le gouvernement dans son plan d'aides pour compenser la hausse des carburants. "c'est la première fois que je manifeste, mais c'est parce qu'il en va de la survie de mon entreprise".

Les chefs d'entreprise réclament le GNR à un euro © Radio France - Céline Guétaz

Les opérations escargots ont provoqué des embouteillages sur la rocade de Rennes, mais aussi aux abords de la capitale bretonne.