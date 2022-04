Prix des carburants : "On roule la peur au ventre" confie un routier de la Mayenne

À partir de ce vendredi 1er avril, une remise de 18 centimes le litre sur les carburants entrera en vigueur en France. Un coup de pouce pour les automobilistes à l'heure où le prix des carburants dépasse bien souvent les deux euros le litre. La guerre en Ukraine a aggravé cette crise des tarifs de l'essence. Plusieurs entreprises de transports routiers sont aujourd'hui menacées de mettre la clé sous la porte en Mayenne.

Rencontré dans une station-service de l'agglomération lavalloise, Anthony* (prénom changé pour garantir l'anonymat) risque de perdre son emploi si les prix des carburants ne baissent pas. "Pour l'instant, on survit, mais si ça continue comme ça dans trois ou quatre mois je suis au chômage. On roule avec la peur au ventre. Dans mon entreprise on pioche dans les réserves d'essence là. On roule à perte, mais il faut arrêter le massacre. On ne s'y prendrait pas mieux pour couler les petites boites. Il n'y a rien de pire que la hausse du carburant" confie dépité ce professionnel.

Baisser encore la TVA ?

"Le matin à la société on essaye de trouver les stations les moins chères. On regarde beaucoup sur Internet, sauf que les prix des stations varient deux fois dans la journée. Ce n'est pas évident" termine Anthony. À la veille de la remise des 18 centimes, beaucoup d'automobilistes ne pouvaient pas attendre pour faire le plein. "Je suis à sec, et la baisse du prix ne changera rien" explique un premier conducteur à la pompe.

Chantal, une Lavalloise, doit faire 200 kilomètres en voiture ce week-end. La remise de 18 centimes soulage quand même un peu cette retraitée. "En ce moment au lieu de faire un plein à 98 euros le plein, je suis à 120 euros ! Ça fait mal. On est à la retraite et on ne peut même pas en profiter... il faut limiter ses sorties". Au pied de son camion-citerne, David ravitaille une station-service. Ce professionnel aurait bien la solution pour faire baisser les prix. "L'État ferait mieux de baisser la TVA 5,50%. Qu'ils enlèvent aussi les taxes sur la TVA : ça ferait baisser encore de 20 centimes le produit" déclare-t-il. La remise de ce 1er avril entre en vigueur pour les quatre prochains mois.