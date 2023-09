Prix des carburants : un Sarthois reçu ce mardi par la ministre de la Transition énergétique

Plus de 2 euros le litre de sans plomb. 1,90 pour le gazole. Les prix des carburants flambent à nouveau à la pompe depuis cet été. En cause, notamment, la décision de l'Arabie Saoudite et de la Russie de réduire leur production de barils. Le gouvernement qui entend la grogne des automobilistes, cherche des solutions pour amortir cette hausse. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a rappelé qu'il n'y aurait pas de nouveau bouclier tarifaire. Trop cher pour les caisses de l'État ! Et pas bon pour la planète non plus. Pas de baisse de taxe non plus comme le réclame l' association 40 millions d'automobilistes ,

Alors, il se tourne vers les distributeurs de carburants , grandes surfaces et indépendants, en leur demandant de faire des efforts "de solidarité" en prolongeant par exemple les opérations de vente de carburant à prix coûtant. Une délégation est reçue ce mardi par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Francis Pousse, gérant d'une station service à Arnage, près du Mans et président de la branche stations-service et énergies nouvelles du syndicat professionnel Mobilians, fait partie des invités.

Francis pousse, gérant d'une station service à Arnage et président de la branche stations-service et énergies nouvelles du syndicat professionnel Mobilians © Radio France - Yann Lastennet

France Bleu Maine : Le gouvernement demande aux distributeurs de carburant un effort de solidarité. En multipliant par exemple les opérations de vente à prix coutant. Est-ce possible ?

Francis Pousse: Alors pour nous, indépendants, non. Rappelons que nos marges sont de un à deux centimes nets en pied de bilan et que nous, on vit essentiellement de la vente de carburant avec à côté, souvent une activité de garage ou de lavage. Mais la grande surface, elle, a pour but d'attirer du magasin du monde dans ses magasins. Ça crée des concurrences entre stations service. La station traditionnelle qui est à côté est encore plus en décalage donc on a une perte de clientèle.

Le gouvernement exclut de remettre en place une ristourne fiscale comme il y a quelques mois, 15 à 30 centimes. Trop cher pour les caisses de l'État dit Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Vous comprenez cette décision ?

Je suis un contribuable. Donc effectivement, je me dis que si on donne d'un côté, il faudrait reprendre de l'autre. Après, rappelons que l'an dernier, c'est quand même huit milliards que ça a coûté à l'État français ces différentes remises. Donc c'est un budget très important. Si vraiment, il fallait aider des gens, je pense que c'est plutôt un chèque carburant à ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui a déjà été fait en début d'année, c'est l'équivalent 10 centimes pour un couple qui roule 12 000 km par an.

Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que l'essence à moins d'1.50 euro le litre, c'est terminé ?

C'est toujours compliqué à dire parce que ce sont les événements internationaux qui décident. Si on avait un effondrement de l'économie, ce qu'évidemment on ne souhaite pas, on aurait bien entendu une baisse des matières premières en général et en particulier du baril de pétrole. Mais de toute façon, atteindre à nouveau les 1,50 €, considérant que depuis une dizaine d'années, on a pris entre 15 et 20 centimes de taxation supplémentaire entre hausse de TICPE et certificats d'économie d'énergie, je ne suis pas sûr qu'on voit ça fréquemment.

Vous êtes gérant d'une station service à Arnage. Est-ce que vous avez constaté un changement d'habitude de la part des automobilistes à cause de ces hausses importantes des prix des carburants ?

Oui, évidemment, parce que chaque client a son seuil psychologique : 1.80 euro, 1,90 euro, encore pire, 2 euros. Et à partir du moment où ces seuils sont franchis, le consommateur cherche à payer un peu moins cher et s'en va en grande surface. On a voulu depuis dix ans augmenter le prix des carburants pour favoriser une transition énergétique. Le problème, c'est qu'il aurait mieux valu que les voitures électriques soient déjà dispo, il y a dix ans pour que tout le monde s'en empare à des prix honorables et qu'ensuite, on taxe le carburant. On a fait le contraire or les ménages moyens n'ont pas encore les moyens de s'acheter des véhicules électriques. On a un carburant qui est cher, mais tout l'intérêt dans les dix 20 ans à venir, c'est justement d'avoir des énergies différentes et pas forcément que l'électrique. Je pense aux carburants de synthèse par exemple, qui sont pour moi un espoir, car facile à fabriquer, facile à distribuer, pas de modification majeure. Je pense qu'on en reparlera dans quelques années de ces nouveaux carburants.

Réécoutez l'interview de Francis Pousse, gérant de stations service à Arnage, président de la branche stations-service et énergies nouvelles du syndicat professionnel Mobilians. Il était l'invité de France Bleu Maine ce lundi à 7H45