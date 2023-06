Prix des croquettes : "Les industriels refusent de baisser leurs marges" dénonce une influenceuse toulousaine

Croquettes et pâtés coûtent de plus en plus cher aux propriétaires de chiens et chats : +18% sur les croquettes en un an. La Toulousaine Camille Fouard, auteure de la chaîne Youtube " Healthy Pets " sur le bien-être animal est l'invitée de la Nouvelle Éco.

France Bleu Occitanie : Pourquoi l'alimentation animale coûte t-elle plus cher ?

Camille Fouard : D'abord le coût de production a explosé, à cause de la hausses des prix de l'énergie, le gaz notamment, nécessaire pour faire tourner les usines. Il y a aussi l'augmentation des prix des matières premières comme la volaille à cause de la grippe aviaire, les céréales ou les graisses d'enrobage qui sont de plus en plus convoitées par les pétroliers qui les utilisent comme biocarburants.

À quoi ressemble le secteur économique qui produit cette alimentation animale ?

Justement, l'industrie "pet food" est très peu concurrentielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit la centaine de référence. Ce sont deux géants industriels, Nestlé et Mars, qui possèdent 80% du marché. Ils sont quasiment en situation de monopole et n'ont donc pas tellement d'efforts à faire sur leurs marges.

Vous aviez créé en 2018 à la Magdelaine-sur-Tarn (Haute-Garonne), Priminstinct une start-up autour de l'alimentation animale. Où en êtes-vous ?

Malheureusement, le Covid et la hausse des matières premières ont eu raison de notre entreprise. En plus, il y a une réglementation actuellement qui favorise largement les fabricants de croquettes. Donc quand on se lance dans un projet d'alimentation alternative, c'est très compliqué, on a peu de champs de manœuvre. Mais je soutiens tous ceux qui se lanceraient dans ce milieu du "Barf", de la ration ménagère (ndlr : ce régime alimentaire à base de viande crue pour chiens , conforme à leur alimentation naturelle d'origine) pour faire bouger l'alimentation animale.