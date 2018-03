L'association Clameur a étudié les prix des loyers dans les onze plus grandes villes de Drôme-Ardèche. Montélimar est la plus chère, juste devant Valence.

L'association Clameur vient de publier son étude sur le marché locatif privé. Elle a étudié les prix des loyers dans les villes les plus peuplées de Drôme-Ardèche et c'est à Montélimar qu'ils sont les plus élevés.

9,7 euros le mètre carré à Montélimar

A partir des données de nombreuses agences immobilières, l'association Clameur a publié les prix moyens au mètre carré dans les principales viles de Drôme-Ardèche. Montélimar arrive en tête. La location d'un logement privé coûte en moyenne 9,70 euros le mètre carré dans la capitale du nougat, soit 485 euros par mois pour une surface de 50 mètres carrés. Montélimar (39.397 habitants en 2015) est la ville la plus dynamique de Drôme-Ardèche au niveau démographique. Elle a gagné 2.204 habitants entre 2014 et 2015.

A Valence, pourtant beaucoup plus peuplée (62.479 habitants en 2015), le prix moyen est de 9,60 euros le mètre carré.

Les prix des loyers dans les plus grandes villes de Drôme-Ardèche