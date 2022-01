Prix des matières premières : "jusqu'à 50%" de hausse pour un spécialiste du verre en Dordogne

La hausse est incessante depuis un an. Tous les mois, la direction de Péri-glass doit actualiser les prix des matières premières dans ses dossiers. "Sur certains produits, on atteint plus de 50% d'augmentation en un an", explique Quentin Gaussinel, directeur de l'entreprise familiale spécialisée dans le verre auprès des professionnels du bâtiment, installée à Saint-Genies, dans le Sarladais. Le dirigeant était l'invité de la Nouvelle éco ce mercredi sur France Bleu Périgord. "C'est colossal", soupire-t-il. Sur le verre par exemple, les prix ont grimpé de 35%.

Il faut faire des concessions, nous perdons des points de marge

Les devis sont faits avec six mois d'avance donc l'entreprise se retrouve avec des devis inadaptés. "On rencontre les clients mais il faut faire des concessions, nous perdons des points de marge", confie le dirigeant. Une situation frustrante pour l'entreprise qui produit du double vitrage et du verre de décoration, car le verre est un marché porteur. Pour répondre à la demande et renouveler ses équipes, Péri-glass a recruté deux salariés depuis un an.