Prix des matières premières : les artisans réduisent la durée de validité de leur devis en Dordogne

"C'est une véritable flambée des prix". Le président de la Capeb Dordogne, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, le constate au quotidien : les prix des matières premières grimpent depuis le début de la guerre en Ukraine . "Le prix des tuiles par exemple a augmenté de 30 à 35% et pour l'année prochaine ce sera encore une nouvelle augmentation de 30%", précise Frédéric Liogier, invité de la matinale de France Bleu Périgord ce vendredi matin.

"Il faut que le grand public comprenne que nos devis sont valables beaucoup moins longtemps"

Lui-même artisan, le représentant de la Capeb assure que les professionnels "perdent leur marge" à cause de la hausse des prix. Les devis sont négociés plusieurs mois à l'avance mais entre-temps les factures des fournisseurs ont encore augmenté. "Il faut que le grand public comprenne que nos devis sont valables beaucoup moins longtemps", explique Frédéric Liogier. Les délais sont désormais réduits à "environ un mois". Les artisans répercutent aussi une partie de la hausse du prix.

La confédération demande plus de transparence sur les prix

"On sort déjà d'une période difficile avec le covid, on paie encore des charges décalées et des prêts garantie de l'Etat, s'inquiète le président de la Capeb. On est très préoccupés par cette situation économique." Frédéric Liogier craint la fermeture d'entreprises dans les prochains mois.

L'artisan demande notamment plus de transparence sur le prix des matières premières : "il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'Etat. Il y a des hausses étonnamment importantes et qui arrivent au moment opportun", s'indigne-t-il. Il pointe notamment du doigt la hausse du prix des tuiles après le passage de la tempête dans le ribéracois, en juin dernier.