Prix des matières premières : les brasseurs du Poitou vont rogner leurs marges pour ménager la hausse

Les marchés des matières premières sont tendus et les prix argumentent. Il y a beaucoup de demandes au niveau international, par exemple en céréales. Le prix du blé a bondi de 38 % en un an et a enchaîné un cinquième mois de hausse en octobre. Il n'a pas été aussi cher depuis 2012. Ces prix ont des conséquences sur l'activité économique. Un exemple chez nous, avec les brasseurs. Ils sont une dizaine dans le Poitou.

A la brasserie Bellefois à Neuville-du-Poitou, on est directement saisi par l'odeur de houblon et impressionné par les grandes cuves qui servent à faire fermenter la bière. 12 000 litres de bières sont brassés chaque semaine et Jonathan Teillet l'un des fondateurs, est rassuré : il n'y pas de pénuries à venir. "On m'a toujours fourni, que ce soit en bouteille, en carton", assure-t-il. Il est en train de refaire ses stocks avec ses fournisseurs, et tout devrait arriver. "S'il me manque une sorte de matière, clairement, je ne peux plus vendre", affirme le brasseur. Par contre, c'est plus cher de produire la boisson houblonnée. "Au niveau des matières, je constate une augmentation entre 2,5 % et 8 %. Sur les cartons, on est à plus 5 %", décrit Jonathan Teillet. Autre surcoût arrivé dernièrement : le carburant. C'est donc là aussi plus cher de livrer les bouteilles.

Rogner sur les marges

Face à ces augmentations, Jonathan Teillet a fait un choix "On va forcément rogner un peu sur nos marges. On va forcément augmenter nos prix, mais pas autant que ce que nous, on est impacté", explique-t-il. François Guillon, le directeur des brasseries de Montmorillon, est sur la même ligne : "le consommateur ne comprendrait pas cette hausse soudaine et très violente", analyse-t-il. Les brasseurs restent sereins pour le secteur de la bière artisanale, en croissance continue depuis plusieurs années.