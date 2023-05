Prix des obsèques : des solutions pour les petits budgets, près de Caen

C'est une façon peu connue et surtout moins chère d'organiser des obsèques : la toute première, et seule coopérative funéraire de Normandie a ouvert en 2021 et a déjà accompagné plus de 90 familles. Le principe : la structure basée à Ifs, près de Caen, ne fait pas de bénéfice, elle est gérée par ses 120 sociétaires, des particuliers, des associations ou même des mairies qui choisissent d'y adhérer.

Une solution à des obsèques de plus en plus chères

Organiser un enterrement ou une crémation, c'est cher, plus de 4.500 euros en moyenne dans une entreprise de pompe funèbre classique. Sans compter l'inflation, qui gonfle le coût des crémations de plus de 20%, et que les professionnels doivent répercuter. La coopérative parvient à contenir les hausses : les accompagnements proposés coûtent entre 3.000 et 3.500 euros.

Dans les locaux, à Ifs, on se sent plus comme dans une association que dans une boutique. Pas de fleurs, ni de plaques, exposées au mur : "Moi, je n'ai pas du tout la fibre commerciale", rigole Estelle Cosnier, un des deux salarié.es de la structure.

Elle s'occupe notamment d'accueillir les familles, souvent avec un petit budget, qu'elle fait asseoir dans les larges canapés du local. Les discussions durent parfois plusieurs heures. "Ici, on n'est pas payé à la vente. On peut passer le temps nécessaire avec chaque famille, les écouter", explique François Esquerré, le fondateur de la coopérative.

Des porteurs bénévoles et des alternatives vertes

Alors, comment faire pour amortir les coûts ? D'abord, Estelle Cosnier et François Esquerré multiplient les casquettes : tantôt conseillers funéraires, maîtresse et maître de cérémonie, porteurs de cercueil... Une petite dizaine de sociétaires bénévoles se relaient pour les aider dans ces tâches.

La coopérative rogne aussi ses marges. "Par exemple, sur les cercueils, notre marge est de 1,8 maximum, contre 5, voire 7 fois le prix, dans le milieu funéraire", détaille François Esquerré.

Une solution plus écologique et économique pour les crémations : le cercueil en carton. © Radio France - Alice Marot

Autre solution : sensibiliser sur les solutions écologiques, souvent moins chères. "Nous conseillons souvent les fosses pleines terres plutôt que les caveaux en béton, ce qui est plus écolo et divise les coûts par deux. Nous proposons aussi de faire des sépultures en bois, plutôt qu'en granit, qui vient souvent de l'étranger. Et puis, on ne pousse pas pour faire à tout prix des soins de conservation, avec le formol qui est une matière cancérigène et polluante", énumère François Esquerré.

Mais au-delà des prix, pour lui, c'est surtout la façon de voir les choses qui change : "La profession souffre d'une image de marchands de la mort. Nous, on gagne de l'argent simplement pour payer les salaires et les charges. C'est tout." 100% des bénéfices sont réinvestis, ce qui devrait lui permettre d'installer un nouveau bureau au Havre avant la fin de l'année.