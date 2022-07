Prix des péages : le ministre des Transports demande aux sociétés d'autoroutes de faire "un geste"

"Il serait utile que les sociétés d'autoroutes fassent un geste", appelle le nouveau ministre des Transports Clément Beaune dans une interview accordée ce lundi à nos confrères du Parisien/Aujourd'hui en France. Leurs tarifs ont augmenté de 2% en moyenne depuis l'an dernier. Le ministre cite l'exemple de Total Energies car le groupe pétrolier accorde une remise de 12 centimes d'euros par litre de carburant pour les automobilistes faisant le plein dans ses stations-service sur autoroute cet été.

Le gouvernement attend des propositions

Néanmoins, cette demande semble froidement accueillie par les sociétés d'autoroutes. Le représentant de l'une d'elles, contactée par franceinfo, estime que cela revient "à reculer pour mieux sauter". Il sous-entend qu'il faudra augmenter les prix des péages plus tard pour compenser ces pertes de recettes. En 2015, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement avait obtenu le gel des tarifs autoroutiers, après des négociations tendues. Un accord a été signé entre l'État et les concessionnaires avec le lancement d'un plan de relance autoroutier de 3,2 milliards d'euros. Il avait alors été convenu d'un rattrapage lissé sur plusieurs années du gel des tarifs imposé en 2015, et un allongement des concessions.

Depuis, les prix des péages ont augmenté en moyenne de 10% (ces sept dernières années) et de 2% en 2022. Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer cette hausse, notamment l'inflation fait augmenter les coûts d'entretien et qui pousse à augmenter les salaires des employés. L'exécutif veut poursuivre le dialogue. Une réunion doit prochainement se tenir à Bercy. Le cabinet de Clément Beaune ne précise pas quel geste le ministre espère de Vinci Autoroutes, la Sanef ou encore APRR, "à elles de faire des propositions".