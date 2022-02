Prix du carburant : avec l’éco-conduite, "vous avez tout à y gagner !"

De bonnes habitudes au volant pour réduire la facture à la pompe. L’éco-conduite est une option à la portée de tous face à la hausse des prix du carburant. Des records sont battus chaque semaine, à en moyenne 1,72 € le litre d’essence et 1,67 € le litre de gazole depuis le début de l’année. Pour limiter la facture, l’éco-conduite se développe, confirme Isabelle Geish, propriétaire de l’auto-école des Landes à Mont-de-Marsan. Elle l’enseigne depuis quelques années mais note un regain d’intérêt depuis le début de l'année et les hausses du carburant. Des entreprises souscrivent des stages pour leurs salariés. Et elle fait partie du programme du permis de conduire. La monitrice donne ses bons tuyaux.

Adopter une conduite souple et éviter les coups d’accélérateur intempestifs ainsi que les freinages brusques, préconise d’entrée la formatrice. "Démarrez en douceur et passez sans attendre la vitesse supérieure pour éviter les surrégimes, qui occasionnent une surconsommation de carburant de 20 %", indique le site de la Sécurité routière. "En quatrième à 50km/h en ville, en cinquième à 80, comme sur les autoroutes", conseille Isabelle Geish. "Changer de vitesse lorsque le compte-tours du moteur indique 2000 tours/minute", donne-t-elle comme repère.

De nouvelles habitudes de conduite

Les indicateurs du tableau de bord sont d’ailleurs là pour vous aider à avoir les bons réflexes. Comme le « Start and Go » qui permet de couper le moteur à l’arrêt, au feu ou lors d’un embouteillage. Arrêter puis redémarrer un véhicule permet de consommer moins de carburant que de laisser tourner le moteur au ralenti plus de 20 secondes. Utiliser le limitateur de vitesse permet aussi de garder une vitesse constante. "Avoir le « pied ressort » sur l’autoroute, ça fait utiliser plus de carburant", assure Isabelle Geish. Et ne pas hésiter à réduire sa vitesse, 10 km/h en moins permettent d’économiser jusqu’à 5 litres de carburant sur 500 km, selon la Sécurité routière. Contrairement à une idée reçue bien ancrée, "se mettre au point mort dans une descente, ne fait absolument pas économiser du carburant", démystifie par ailleurs Isabelle Geish.

Une conduite économique, et écologique

Ne pas avoir trop de charge dans sa voiture quand on n’a pas besoin sous peine d’une surconsommation de 10 à 15 %. Et ne pas abuser non plus de la climatisation. La surconsommation de carburant peut atteindre 10 % sur route et 25 % en ville. "Moins de clim’ c’est aussi 15 % de CO2 rejetés en moins sur 100 km", indique aussi la Sécurité routière. Car conduite économique rime avec une conduite écologique. "Vous avez tout à y gagner !", assure la monitrice.

_"Le maître mot, c’est l’anticipation"_, Isabelle Geish

Voir de loin les passages piétons, les panneaux « Stop » ou encore les feux et utiliser le frein moteur en rétrogradant pour freiner légèrement juste avant l’arrêt, égraine encore Isabelle Geish. C’est-à-dire bannir la conduite nerveuse pour gagner en sérénité à la pompe.