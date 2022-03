Prix du carburant : des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers sarthois manifestent

Gros consommateurs de gazoil, les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers ont vu leur facture de carburant "doubler" en un an. Ils redoutent de ne pouvoir faire face, alors que le printemps annonce la période des semis de maïs. Certains d'entre eux ont manifesté ce lundi à Allonnes.

Ils font partie de ces professions fortement touchées par la hausse du prix des carburants : des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers ont manifesté ce lundi en Sarthe. Une trentaine d'entre eux ont bloqué, avec leurs tracteurs, l'accès à la station-essence d'Allonnes, près du Mans. "Je consomme entre 15 et 20 litres de gasoil par heure", témoigne Steeven Guéné, co-gérant d'une société familiale avec son père à Neuville-sur-Sarthe. "Et encore, cet engin là n'est pas trop gourmand", explique-t-il, en montrant la débroussailleuse fixée à son tracteur. "Le malaise est réel", confie le jeune homme. "Chaque jour, lorsque je sors mes machines, je perds de l'argent".

Un prix multiplié par deux en un an

"Le gasoil est notre deuxième poste de dépense", résume Franck Manneheut, qui emploie 28 salariés dans son entreprise de Louplande. "Nous consommons 500.000 litres de gasoil non routier (GNR) par an. En douze mois, les prix ont été multipliés par deux. Un euro supplémentaire! Je vous laisse faire le calcul!", se désole le Sarthois.

La délicate répercussion de la hausse sur les factures

Immanquablement, cette hausse vertigineuse des tarifs va se répercuter sur la facture des clients de ces entrepreneurs : agriculteurs et collectivités locales, pour l'essentiel. "Ils vont devoir s'attendre à une hausse comprise entre 30% et 40% du prix de nos prestation de services", prévient Franck Bellesort, secrétaire départemental de la Fédération Entrepreneurs des Territoires (FNEDT). "Sinon, nous allons mourir!", s'alarme-t-il.

Ces entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers sont d'autant plus inquiets qu'ils connaissent bien les difficultés financières des agriculteurs qui les emploient. "Leurs trésoreries sont dans une situation très compliquée. Nous sommes les derniers maillons de la chaîne avant ces personnes qui ne fixent ni le prix d'achat de leurs matières premières, ni le prix de vente de leurs productions", rappelle Franck Manneheut, qui dirige une société de travaux agricoles à Loupelande.

Des trésoreries à sec

"Nous allons bénéficier des quinze centimes de remise du gouvernement comme tout le monde, mais ramené aux quantités de carburants que nous utilisons, c'est insignifiant", déplore Franck Bellesort, secrétaire départemental et régional de la Fédération Entrepreneurs des Territoires (FNEDT). Le responsable pointe du doigt une autre difficulté : "Le gazole non routier que nous utilisons est non taxé. Mais nous devons avancer cette taxe qui, ensuite, nous est remboursée", explique-t-il. "Nous attendons toujours le remboursement pour 2021 et nous aimerions bien ne pas avoir à faire d'avance pour cette année car, aujourd'hui, cela devient impossible", affirme Franck Bellesort.