Prix du carburant : les ambulanciers s'adaptent sans augmenter leurs tarifs

Julien et Maxime se préparent à partir en intervention. Maxime se rappelle des nouvelles consignes de conduite que les 24 ambulanciers ont reçu de leur direction depuis la flambée du prix de l'essence : "Mettre le mode éco, pas d'à-coups, pas d'accélération, pas de freinage, et même en urgence, essayer d'être le plus fluide possible".

Prix conventionnés

Ce sont quelques astuces pour faire des économies, alors même que les tarifs des ambulanciers sont conventionnés par la sécurité sociale : ils sont donc bloqués et ne peuvent pas être augmentés, malgré la hausse du prix de l'essence.

On a plus de 2 500 euros de carburant en plus

C'est dans les livres de compte que le patron des Ambulances Courtot, Mickael Courtot, observe les conséquences directes sur l'entreprise. "Avec neuf véhicules qui tournent tous les jours, on a plus de 2 500 euros par mois de carburant en plus, par rapport à février dernier" explique-t-il.

Nouvelle régulation pour transporter les patients

Pour faire véritablement des économies, la régulation a été changée. Mickael Courtot donne quelques exemples : "Prendre des patients et les déposer au plus proche du prochain patient, ou encore, faire attendre un patient cinq minutes si on a une ambulance qui arrive, plutôt que de faire venir une nouvelle ambulance".

L'entreprise Courtot s'adapte à l'augmentation des prix mais Mickael Courtot estime que cette situation ne peut pas durer éternellement. Il espère une chose : une aide financière de l'état pour les professions dont les tarifs ne peuvent pas être augmentés.