Prix du carburant : les transports médicaux de l'Indre se serrent la ceinture

Les taxis Saint-Julien disposent d'une flotte d'une cinquantaine de véhicules de transport médical à Châteauroux : taxis conventionnés avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), véhicules sanitaires légers et ambulances. Devant l'impossibilité d'augmenter les tarifs pour faire face à la montée des prix du gazole et de l'essence, le patron Manuel Paillier pense à faire des économies. "Par exemple acheter des voitures plus petites moins confortables pour les gens, ou rouler à l'électrique. Mais rouler électrique, c'est plutôt cher". Le patron de cette entreprise castelroussine estime que ses dépenses en carburant mensuelles sont passées de "10 000 à 15 000 euros" en quelques années.

Coupes dans le budget des entreprises

"Quand vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous restreignez d'autres postes. Ce sont des réflexions à avoir, mais au lieu d'acheter trois polos à tous les salariés par an, vous n'en n'achetez que deux. Nous pouvons aussi diminuer les partenariats que nous avons avec des associations. Ce sera forcément au détriment de quelque chose ou de quelqu'un, de toute façon", livre le responsable d'une entreprise du secteur qui préfère rester anonyme.

Le patron des taxis Saint-Julien demande des changements profonds de la fiscalité pour faire face à cette crise. "Depuis le temps que je suis dans le métier, depuis près de 23 ans maintenant, j'ai toujours milité pour la détaxe du carburant pour les transports sanitaires. Une détaxe qu'ont les taxis mais pas les ambulances ni les véhicules sanitaires légers (VSL). Et puis éventuellement une récupération de la TVA sur les ambulances", explique-t-il. La règlementation permet aux taxis, transporteurs routiers et de voyageurs de bénéficier d'une ristourne fiscale sur la Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE).

Assouplir la tarification

D'autres professionnels du secteur voudraient attaquer le problème à la racine, en débloquant les prix. Une ligne défendue par le syndicat majoritaire de la profession, la Chambre nationale des services d'ambulance (CNSA). Il regroupe 1 300 entreprises sur les 5 800 existant en France. L'un de ses vice-présidents est également le dirigeant des ambulances Métivier à Valençay. "La problématique est extrêmement simple, amorce Christian Mentoza. Nos tarifs sont bloqués puisqu'ils sont fixés par une arrêté interministériel après négociations avec la caisse nationale d'assurance maladie. Le problème de ces tarifs c'est qu'ils ne comportent pas d'indexation face aux charges les plus importantes que l'on a comme le gazole qui représentent environ 9% de nos charges. Il y a également le coût social et l'investissement. Chaque fois qu'un de ces postes de dépense augmente contre notre gré, notre tarif est plafonné donc on ne peut pas le remettre en cause. Ce qu'on attend c'est que l'Etat fasse bouger les lignes, qu'on puisse créer un observatoire de notre grille de tarification pour qu'on puisse réindexer le tarif automatiquement en fonction de nos postes de charges."