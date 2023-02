Prix du carburant, "mars rouge", démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 1er mars 2023

Comme chaque début de mois, France Bleu fait le point sur les principaux changements. La limitation du démarchage téléphonique, le plafonnement du prix du litre de diesel et d'essence dans toutes les stations TotalEnergies, ou encore la hausse des prix des paquets de cigarettes font partie des changements ce 1er mars 2023.

ⓘ Publicité

Démarchage téléphonique limité

À partir de ce mercredi, le démarchage téléphonique est limité . Il ne sera autorisé que du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures, et interdit les week-ends et jours fériés.

Une personne ne pourra pas être sollicitée plus de quatre fois par mois par la même personne, et lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel n'a plus le droit de le contacter dans les soixante jours qui suivent. La violation de ces règles pourra être sanctionnée d'une amende administrative de 75.000 euros pour une personne physique, et de 375.000 euros pour une personne morale.

Vers un "mars rouge" ?

Les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs négociaient jusqu’au 28 février les prix des produits vendus en supermarché. En pleine crise de l'inflation, ces négociations annuelles qui ont débuté le 1er décembre dernier font redouter un "mars rouge" . En effet, les produits du quotidien ont déjà très fortement augmenté ces derniers mois à cause de l’inflation et les coûts de production (matières premières, électricité, gaz, carburant, emballages) ont explosé pour les fournisseurs. Ces négociations répondent aussi à une équation quasi impossible : comment assurer des prix bas aux consommateurs tout en rémunérant correctement les agriculteurs qui fournissent les matières premières aux industriels ?

Prix du carburant plafonné

Le litre de diesel et d'essence est plafonné à 1,99 euros dans toutes les stations TotalEnergies , à partir de ce 1er mars 2023 et jusqu’à la fin de l’année. Les stations du groupe sur les autoroutes sont déjà concernées depuis samedi 25 février. Cela concerne au total 3.400 stations-services sur le territoire. Cette mesure exclut en revanche les produits haut de gamme Excellium diesel et sans plomb 98.

Indemnité carburant

Il ne reste qu’un mois pour bénéficier de l’indemnité carburant de 100 euros, disponible depuis mi-janvier pour les 10 millions de foyers fiscaux les plus modestes. Elle devait s'arrêter fin février, mais elle a été prolongée par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire , car près de la moitié des foyers éligibles n'en avaient pas encore profité.

Pour être éligible, il faut disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros en 2021, soit 1.314 euros nets par mois pour une personne seule ou 3.941 euros pour un couple avec deux enfants.

VISACTU : L'indemnité carburant 2023 prolongée jusqu'à fin mars © Visactu © Visactu

Augmentation de l’aide pour remplacer sa chaudière

Pour accélérer l'usage de la géothermie en France, les ménages peuvent désormais bénéficier d'un "coup de pouce" minimum de 5.000 euros pour remplacer leur vielle chaudière, quel que soit le niveau de revenu. Avant le 1er mars 2023, l’aide était de 4.000 euros pour les ménages les plus modestes, et 2.500 euros pour les autres. Ces pompes à chaleur géothermiques, qui ont l'inconvénient de coûter très cher à l'installation, permettent de faire des économies par rapport à du chauffage au fioul ou au gaz.

Pass Navigo en partie remboursé

À partir du 14 mars, vous pouvez faire les démarches pour obtenir un remboursement d'un demi-mois d'abonnement au Pass Navigo , pour compenser la dégradation du service dans les transports en fin d'année dernière. Le montant est de 37,60 euros pour les Franciliens ayant acheté trois forfaits mensuels entre septembre et décembre 2022, et certains usagers des RER B et D bénéficieront d'indemnisations supplémentaires. La plateforme de dédommagement sera ouverte pour un mois.

Prix des cigarettes

Élisabeth Borne avait prévenu en septembre dernier, le prix du paquet de cigarettes va augmenter "comme l'inflation" , après deux ans de stabilité. L’inflation et une hausse de la fiscalité font passer certains paquets de 20 cigarettes au-dessus de la barre symbolique des 11 euros. Ainsi, le paquet de Malboro Gold passe de 10,50 euros à 11,50 euros, et le paquet de Philip Morris Bleue passe de 10,2 euros à 11 euros. La liste complète est à retrouver sur le site des douanes .

Hausse ou baisse de la complémentaire retraite

En mars, certains des 13 millions de retraités qui bénéficient de la pension complémentaire Agirc-Arrco verront cette dernière augmenter ou diminuer. Cela est dû à une actualisation du taux de prélèvement de la CSG. En effet, la retraite complémentaire est soumise aux prélèvements sociaux obligatoires, qui sont déterminés selon le dernier avis d’impôt sur le revenu. Or, si votre CSG a augmenté par rapport à l'année dernière, "vos retraites de janvier et février ont été versées sans tenir compte de cette augmentation" et la régularisation interviendra au mois de mars, indique Agirc-Arrco .

Si, à l'inverse, votre CSG a diminué, vous avez dû recevoir au cours du mois de février "un virement sur votre compte bancaire correspondant au remboursement des cotisations sociales prélevées en trop".

Fin de la trêve hivernale

Le 31 mars 2023 marque aussi la fin de la trêve hivernale, pendant laquelle il est interdit d’expulser un locataire, de suspendre le gaz ou l’électricité en cas d’impayé.