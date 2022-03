Prix du carburant : plusieurs centaines de poids-lourds bloqués par des routiers dans la Manche

Des transporteurs routiers et des entrepreneurs des travaux publics ont mis en place des barrages filtrants ce lundi 21 mars, dans le département de la Manche. Ils protestent contre la flambée des prix du carburant et demandent un mécanisme de régulation sur le long terme.

Plusieurs centaines de camions sont bloqués ce lundi 21 mars dans la Manche. Depuis 5h du matin, des routiers et des entrepreneurs du BTP de la Manche et du Calvados ont mis en place plusieurs barrages filtrants, où ils laissent passer les voitures et véhicules utilitaires mais contraignent les poids-lourds à s'arrêter. Des agriculteurs sont également présents "en soutien".

A Guilberville à la sortie de l'autoroute A84 , entre 400 et 500 camions seraient à l'arrêt ce lundi midi, selon les routiers sur place, rejoints par des manifestants du sud-Manche qui ont mené une opération escargot dans la matinée autour d'Avranches.

Des barrages sont également en place aux sorties ouest et est de la ville de Carentan-les-marais , où près de 200 camions seraient bloqués.

Une action est également menée à l'entrée de Saint-Lô, en venant de Bayeux, où une trentaine de poids-lourds sont à l'arrêt ce lundi midi.

La fille des poids-lourds bloqués s'allonge à la sortie est de Saint-Lô © Radio France - Lucie Thuillet

Une aide "insuffisante"

L'aide de 400 millions d'euros débloquée par le gouvernement, "c'est une goutte d'eau" clament ces manifestants.

1300 euros pour un camion, ce n'est rien. Avec ça, on peut rouler une journée et demi. La hausse des prix du carburant, on n'arrive plus à la répercuter sur les prix des clients donc on ne peut plus s'en sortir, lance Romain qui espère reprendre l'entreprise familiale de transport et travaux publics à Marigny-le-Lozon

Actions des routiers à Saint-Lô : les camions sont placés sur le bas-côté, seules les voitures et les utilitaires peuvent passer. © Radio France - Lucie Thuillet

Jérémy Delaunay est transporteur routier indépendant, basé dans le département voisin du Calvados. Il parcourt 3.000 kilomètres par semaine avec son camion :

Je mets 1000 euros de gazoil en plus par semaine. Du coup mon salaire à la fin du mois est divisé par deux, ce n'est plus possible. A ce rythme, je ne vais pas tenir plus de trois mois.

Des routiers et des entrepreneurs de travaux publics ont mis en place ce lundi 21 mars des barrages filtrants à Saint-Lô, Guilberville et Carentan dans la Manche. © Radio France - Lucie Thuillet

Réguler les prix des carburants sur le long terme

Les manifestants réclament la création d'un "gazoil professionnel" pour leurs secteurs d'activité, avec une TICPE, une taxe flottante pour atténuer ces augmentations brutales des prix du carburant.

Ce qu'on veut c'est une aide sur le long terme et la mise en place de mécanismes qui nous permettent de redonner de la stabilité et de la visibilité à nos entreprises et à nos clients, explique Sylvain Léger, transporteur de Villiers-Fossard, près de Saint-Lô

Une délégation de ces routiers et entrepreneurs en colère sera reçue à la préfecture de la Manche à partir de 14h.

Ce lundi, plusieurs opérations de blocages et de barrages filtrants ont lieu partout en France.