Prix du carburant : pour les clubs sportifs normands, une fin de saison chamboulée

Le prix de l'essence a des conséquences dans le monde du sport. Les clubs amateurs subissent eux aussi cette hausse inédite qui avoisine les 2 euros le litre dans la plupart des stations-service en Normandie. Au Rouen handball par exemple, les équipes élites et les jeunes se déplacent dans notre région mais aussi en dehors. Et la facture commence à être salée.

Moins de festivités en fin de saison ?

"Il y a six, sept équipes qui sont vraiment concernées au club par l'utilisation des quatre mini bus", explique Alexandre Briet, le président du club de handball de Rouen. "Comme on prend les quatre minibus, on calcule, on fait 1.200 à 1.500 kilomètre par week-end, donc si vous rajoutez 30 centimes d'euros du kilomètres, ça fait 400 à 500 euros de gasoil par week-end en plus. Sur un mois, cela fait entre 1.500 et 2.000 euros", détaille-t-il.

Au club, trois à quatre équipes sont concernées par les déplacements chaque week-end. "Deux mille euros pour nous c'est un sponsor de base", ajoute Alexandre Briet. "On est un club sain donc on peut assumer mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps".

"Tout ce qui est extra, on ne sait pas encore posé la question mais ça peut faire partie des choses que l'on peut faire sauter, annuler ou reporter. Des tournois, des déplacements qui ne sont pas obligatoires, on peut imaginer les mettre de côté en attendant un retour à meilleure fortune comme on dit", conclut Alexandre Briet.