Prix du fioul : le gouvernement "travaille sur une aide" qui "irait de 100 à 200 euros" à partir de novembre

Le gouvernement "travaille sur une aide" qui "irait de 100 à 200 euros" pour 1,4 millions de Français qui se chauffent au fioul, annonce ce jeudi sur franceinfo le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal. Cela représente "la moitié des ménages qui se chauffent au fioul", précise-t-il. Cette aide sera versée "à partir du mois de novembre", selon le ministre délégué. Elle pourra se cumuler avec le chèque énergie exceptionnel, de 100 à 200 euros lui aussi, annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne mercredi.

"Pour les ménages les plus modestes, ça fait jusqu'à 400 euros d'aides exceptionnelles cet hiver pour remplir sa cuve", assure Gabriel Attal. L'objectif, c'est de distribuer "le plus efficacement et le plus justement possible" l'enveloppe de 230 millions d'euros votée cet été à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal rappelle que le fioul coûte aujourd'hui "1,55 euros le litre", "quasiment le double de l'année dernière".

Mercredi, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé un dispositif complémentaire du bouclier tarifaire, "d'abord sur le fioul". Elle avait également précise qu'"il faut aussi accompagner les ménages qui se chauffent au bois", sans plus de précisions.