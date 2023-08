Prix du fioul : les conseils d'un livreur de combustibles dans la Somme

Selon la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages, les prix restent aujourd’hui plus bas qu’en 2022. Mais depuis avril-mai, les prix du baril ne cessent de grimper. Le litre de fioul a pris 15 centimes ces dernières semaines. Certains consommateurs s'intéressent donc déjà au réapprovisionnement, de peur que les prix ne montent fortement. Pourtant, selon le président du distributeur de combustibles Flandre Energy basé à Flixecourt, Hervé Du Manoir, la bonne solution n’est pas forcément de faire le plein.

Selon le président du distributeur de combustibles Flandre Energy, Hervé Du Manoir, la bonne solution n’est pas forcément de faire le plein. © Radio France - Lison Bourgeois

Étaler ses livraisons sur l'année

Hervé Du Manoir conseille aux consommateurs de fioul de “couper en deux ou en trois leurs besoins et donc leurs livraisons”. Il observe : “On ne gagnera peut-être pas autant que si les prix avaient beaucoup augmenté derrière, mais ça évitera aussi de perdre trop si les prix rebaissent”. Puis il détaille : “Ça peut permettre parfois de se dire : un coup on gagne parce que c’est monté et que ça valait le coup de prendre. Ou alors on aurait pu en prendre plus si ça baisse derrière, mais du coup on n’a pas tout pris”.

Difficile de prévoir l’évolution des prix pour le président de Flandre Energy. “Pour être très honnête, on n'en sait rien. Si on avait une boule de cristal, on serait riche !”, sourit-il. Puis il conclut : “C'est comme gagner au loto, c'est la Bourse. Maintenant, on peut analyser la tendance de fond… Je pense que tant que la guerre [en Ukraine] ne sera pas terminée, ce sera difficile de revenir en dessous de 1 euro”.

"C'est à chacun de faire un peu son son opinion et de trouver l'équilibre entre prendre 1000 ou 1500 litres d'un coup ou bien prendre 700 litres", constate le président de Flandre Energy. Selon Hervé Du Manoir, il n'y a pas de certitude concernant l'évolution des prix du fioul. C'est difficile pour lui de conseiller une bonne stratégie. "Je pense que quand les gens hésitent vraiment, la stratégie c'est peut-être quand même d'étaler un peu ses besoins", observe-t-il. Aujourd'hui, le prix du baril de fioul proposé par l'entreprise Flandre Energy basé à Flixecourt plafonne à environ 1,30 euro le litre.