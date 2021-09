Prix du gaz : l'UFC Que Choisir veut une baisse de la TVA, l’exécutif étudie des "mesures supplémentaires"

La forte hausse des prix du gaz, qui va augmenter de 12,6% le 1er octobre prochain, va faire flamber la facture de cinq millions de foyers français. Face à cette augmentation, l'association de consommateurs UFC Que Choisir propose une baisse de la TVA, "au moins temporaire", pour soulager un peu les consommateurs. Le gouvernement, qui a annoncé un chèque exceptionnel de 100 euros aux foyers qui touchent le chèque énergie, dit réfléchir à "des mesures supplémentaires".

L'UFC Que Choisir veut une baisse de la TVA "comme en Espagne"

"L'État matraque les consommateurs avec des taxes et une TVA à 20%", a attaqué sur franceinfo Alain Bazot, le président de l’UFC-Que Choisir ce mardi. "Alors, aux grands maux les grands moyens : comme en Espagne, il pourrait au moins y avoir temporairement une baisse de la TVA pour compenser cette hausse historique. Et puis peut-être mettre fin à une aberration fiscale, qui est de prendre de la TVA sur les taxes", a-t-il expliqué. La TVA s'ajoute en effet aux taxes qui s'appliquent déjà sur l'énergie. Que Choisir a lancé une pétition pour réclamer la fin de la TVA sur les taxes énergétiques.

Le Front national propose également de supprimer la TVA sur les taxes énergétiques

Jordan Bardella, président du RN par intérim, a annoncé sur France Inter ce mardi que son parti proposait également de "supprimer la TVA sur les taxes sur l’énergie", pour "rendre du pouvoir d’achat aux Français". "C’est vrai sur le gaz et sur l’essence", a-t-il précisé.

"Ce qu'il y a de plus scandaleux dans les augmentations folles des prix de l'essence, du gaz, de l'électricité, c'est que grâce aux taxes et à la TVA sur les taxes, plus les Français étouffent, plus l'État s'enrichit", avait dénoncé sur Twitter Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle.

J'autorise Gérer mes choix

Une "bombe sociale à retardement" pour Ségolène Royal

"C'est une bombe sociale à retardement qui va venir très rapidement, comme les gilets jaunes", a estimé pour sa part Ségolène Royal. "C'est plus violent que les gilets jaunes, car cette hausse est bien supérieure à celle de la taxe carbone", a-t-elle dit ce mardi sur France 2. Selon elle, trois décisions sont à prendre : "baisser les taxes" sur l'énergie, "limiter les marges des distributeurs" et "rétablir le tarif social de l'énergie".

Le gouvernement réfléchit à des "mesures supplémentaires"

Le gouvernement, qui a déjà annoncé une rallonge exceptionnelle de 100 euros en décembre pour six millions de ménages modestes, "travaille à des mesures supplémentaires" pour aider les Français à faire face à ces hausses. "Je ne veux pas rentrer dans les détails mais on travaille à des mesures supplémentaires", a déclaré sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement.

Bruno Le Maire veut que le prix de l'électricité ne soit plus indexé sur celui du gaz

"Le gouvernement a parfaitement conscience du problème et voit parfaitement à quel point cela peut peser sur le pouvoir d'achat des ménages", a souligné Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances sur CNews. Le ministre souhaite une réforme du marché européen de l'énergie, pour que la hausse des prix du gaz n'affecte plus celle de l'électricité. Bruno Le Maire juge ce mécanisme "absurde" du point de vue économique et écologique, car le gaz est une énergie carbonée, a-t-il rappelé.

"La deuxième chose que nous voulons anticiper, c'est le risque d'impact sur les prix de l'électricité au mois de janvier 2022, parce qu'il y a une aberration du marché unique de l'énergie européen, c'est que la flambée des prix du gaz se répercute sur les prix de l'électricité", a-t-il expliqué. Le ministre dit avoir écrit au président de l'Eurogroupe, Paschal Donohoe, pour mettre à l'ordre du jour de la réunion du 4 octobre ce problème.