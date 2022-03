Prix du gaz : un surcoût évalué à 800.000 euros en 2022 pour la commune de Roche-la-Molière

A Roche-la-Molière, 40.000 m2 de bâtiments municipaux sont chauffés au gaz. Avec l'explosion des prix (et alors que la municipalité bénéficie pourtant de tarifs négociés) la facture du mois de février atteint les 46.719 euros. C'est 15 à 17.000 euros de plus qu'en temps normal (pour un hiver relativement doux comme cette année).

"La c'est vraiment très très fort. Pour un mois on a 15 à 17.000 euros de plus. Le prévisionnel que l'on a c'est 400% d'augmentation sur l'ensemble de l'année. Donc il faut que je trouve 800.000 euros à peu près de facturation pour l'énergie en plus pour la commune. On est coincés parce qu'on a des systèmes de chauffage qui dépendent du gaz. Les écoles, la crèche, le centre de loisirs, le pôle culturel, la mairie... enfin tous les bâtiments communaux, les gymnases... Il va falloir réorganiser le budget, le plan de mandat. A nous d'être agiles et de trouver des solutions pour éviter d'augmenter les impôts et garder le même train de vie. Des petits gestes simples, fermer les portes, éteindre les lumières, mutualiser les équipements et faire attention, baisser un petit peu la température dans les salles. J'ai une réunion avec les parents d'élèves de la commune. C'est un des sujets sur lesquels je vais échanger avec eux. On y gagnera tous".