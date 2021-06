Prix du Gazole Non Routier : indignation de la Fédération des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté

Un amendement réduit de six mois le report de la hausse du prix du gazole non routier utilisé sur les chantiers. En Bourgogne-Franche-Comté, la Fédération Régionale des Travaux Publics est furieuse. Le surcoût va peser sur les chantiers. Elle dénonce l'absence d'engins "écologiques" disponibles.

Dans un communiqué, Vincent Martin, le président de la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté fait part de sa colère. Le gouvernement avait annoncé le report initialement fixé au 1er janvier 2023 de la hausse du prix du gazole non routier utilisé sur les chantiers par les entreprises. Ces entreprises de Travaux Publics s'étaient alors dites soulagées d’avoir été "enfin comprises par le Gouvernement".

Mais un amendement de la majorité parlementaire adopté le vendredi 11 juin 2021 avec le soutien du Gouvernement, a brutalement réduit de six mois ce report obtenu par la Profession après des mois de discussion avec les pouvoirs publics, dans le contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. L'incompréhension est d'autant plus grandes qu'elles font face à l’absence d’engins « écologiques » disponibles sur le marché, explique Vincent Martin. Le président déplore aussi, le surcoût engendré par la suppression de cette fiscalité. Il sera "répercuté sur les travaux réalisés et pèsera donc sur l’investissement local" explique la Fédération Régionale.

L’ensemble de la Profession des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté, par la voix de son Président Vincent MARTIN, demande au Gouvernement de revenir de toute urgence sur son engagement initial.