Prix du pain : les minoteries du Limousin face à la hausse des cours du blé

Le prix du pain augmente dans les boulangeries. Quelques centimes de plus causés notamment par le cours du blé. Entre intempéries de l'été en France, incendies et sécheresses en Russie et au Canada. Le marché mondial du blé est bouleversé.

Pour les minoteries, qui transforment le blé en farine, la facture aussi est de plus en plus salée (photo d'illustration)

Vous l'avez peut-être déjà constaté dans votre boulangerie. Et si ce n'est pas encore le cas, vous risquez bientôt de payer quelques centimes de plus pour votre baguette de pain. La faute à une conjoncture tendue, entre les hausses de prix du blé et celles de l'énergie. La situation touche d'ailleurs toute une filière, car en amont il y a aussi les minoteries, qui transforment le blé en farine. Là aussi, la facture est de plus en plus salée.

"Le cours du blé c'est comme le pétrole, ça peut monter comme ça peut descendre, c'est fixé par le cours mondial". Dans sa minoterie de Beaulieu-sur-Dordogne, Pascal Dom est habitué aux fluctuations du cours du blé, mais cette année "c'est une très forte hausse, qu'on avait pas vu depuis longtemps. 30 ou 40 euros de plus la tonne en quelques semaines". Soit 20 à 30% plus cher selon les blés sélectionnés.

Cette hausse s'explique par une baisse globale des volumes disponibles. Car si en France, il n'y a pas de pénurie de production, ce n'est pas le cas partout précise le meunier corrézien : "Le marché français est excédentaire, mais il y a eu un effet climatique assez important en juillet avec de fortes pluies qui ont un peu dégradé la qualité des blés. Et après le marché mondial est sous tension, car des pays comme la Russie font de la rétention, qui freine un peu les exportations pour faire monter les cours."

Dans ce contexte, Pascal Dom estime que le prix du blé ne baissera pas avant les prochaines moissons... et encore, si elles sont bonnes ! En attendant sa minoterie doit aussi faire face à d'autres dépenses qui explosent : "L'électricité, les carburants pour livrer les clients, les transporteurs appliquent des hausses, les emballages augmentent aussi un petit peu. Donc, nous sommes bien obligés d'augmenter." Augmentation mesurée précise-t-il, car ce meunier assure avoir aussi rogné ses marges pour limiter l'impact sur les boulangers.

A Saint-Léonard-de-Noblat, le gérant du Moulin du Saplat redoute un impact plus durable

Entre les intempéries de l'été en France, les incendies et les sécheresses en Russie et au Canada, qui ont bouleversé le marché mondial du blé. En Haute-Vienne, Benoit Mazière, gérant du Moulin du Saplat, à Saint-Léonard-de-Noblat se rappelle d'un précédent record, mais redoute cette fois un impact plus durable : "En 2007, le prix du blé était passé de 100 euros la tonne à un pic à 280 euros. Après, ça c'était bien atténué. Là, cette année, il n'y a pas de perspectives à la baisse. Peut-être l'année prochaine, quand il y aura les _récoltes de l'hémisphère sud_. Si elles sont bonnes, il y aura peut-être une petite accalmie. Pour l'instant, nous avons augmenté d'environ 10% mais si en début d'année prochaine le prix est au niveau où il est aujourd'hui, il va falloir re-répercuter l'augmentation sur le prix de la farine."