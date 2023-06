Prix du stationnement : "A Strasbourg, deux heures de parking, c'est le prix d'un plat du jour"

La colère des commerçants du centre ville de Strasbourg ne retombe pas. Ils sont toujours vent debout contre la hausse des tarifs de stationnement dans de nombreux quartiers de Strasbourg, en vigueur depuis le 3 avril.

Ils dénoncent un "coup de couteau dans le dos du monde économique" et des mesurettes prises pour tenter de calmer les esprits. Ce vendredi 23 juin, les patrons de la CCI, de la chambre des métiers, de l'association des Vitrines de Strasbourg, de l'Union des métiers de la restauration et bien d'autres se sont donc tous donnés rendez-vous à la Krutenau.

Pour une déambulation dans les commerces du quartier. Ils demandent un abonnement mensuel pour les salariés qui travaillent sur place. Mais aussi la gratuité du stationnement entre 12h et 14h. Histoire de compenser la hausse du prix du stationnement car deux heures de stationnement équivalent aujourd'hui au prix d'un plat du jour martèle Véronique Siegel président de l'UMIH 67 l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. "On a ici un restaurateur de la Krutenau qui nous explique qu'il a perdu en trois semaines 50% de son chiffre d'affaire sur midi, parce que les gens ne peuvent plus venir déjeuner chez lui car ils ne peuvent pas assumer un plat du jour et un stationnement. Alors on insiste. Les gens qui vont en ville déjeuner vont aussi en même temps faire des courses et irriguer les autres commerces. S'ils ne viennent plus, ils iront dans la périphérie de Strasbourg et on va siphonner le centre ville" estime-t-elle.

Pouvoir se garer en ville pour de nombreuses professions

Les boulangers aussi disent souffrir de la hausse du stationnement. "Quand on vient chercher un entremets, c'estsouvent fdrafile et qui a un certain prix, je mets au défi quiconque de traverser Strasbourg avec un entremets pour 6 ou 8 personnes par 35 degrés dans un panier à vélo" souligne Jimmy Gless, président des boulangers de l'Eurométropole, boulanger à l'Orangerie.

Laurent Braun, président de la corporation des menuisiers et membre de la CAPEB du Bas-Rhin explique quant à lui que ses entreprises ont bien du mal à faire face aux nouveaux coûts de stationnement pour leurs camionnettes notamment. "On nous demande de venir embellir les vitrines, mais l'Etat nous a aussi donné pour mission de rénover énergétiquement les logements, donc on doit venir au centre. On a des remorques, des camionnettes, et donc quand vous cumulez les véhicules, cela représente un gros coût, parfois on peut le répercuter, mais à ce rythme on ne pourra plus le faire" dit-il.

Les coiffeurs en difficulté

Autre secteur en souffrance, les coiffeurs. "Mon salon commence à être vide les après-midi, donc je dois renvoyer mes coiffeuses à la maison, car il n'y a pas de clients, c'et compliqué. En 9 ans, je n'ai jamais eu des après-midi où mon salon était vide" souligne Sabrina Lichté, patronne du salon Séduction coiffure by Sabrina, rue de Zürich à la Krutenau. Elle raconte d'ailleurs que ses clientes ont de plus en plus de mal à venir jusqu'au salon. "Quand mes clientes ont payé l'horodateur, on a toujours la remarque, oh la la en ville, c'est inaccessible. Si elles décident de faire une grande prestation de 3 ou 4 heures, c'est déjà coûteux au sein du salon, si en plus on rajoute 35 euros de parking, c'est très cher" poursuit Sabrina Lichté.

Pour garder une salarié qui vient travailler en voiture, la patronne a aussi décidé de payer elle-même une place de stationnement privée. Soit 120 euros à financer chaque mois. Elle demande donc l'établissement d'un abonnement mensuel pour les salariés. Et la gratuité du stationnement entre 12h et 14h.

Un stationnement sur l'heure du déjeuner qui est en fait payant depuis 2016, soit avant la majorité actuelle. Sur France Bleu Alsace, Jeanne Barseghian avait répondu à ces critiques ce lundi matin.

La Ville avait notamment annoncé la création de 200 places violettes pour permettre des stationnements de courte durée d'1h30 maximum dans le centre-ville mais aussi à la Krutenau et dans le quartier Gare. Des places à 1 euro de l'heure pour par exemple " des clients qui doivent récupérer un achat volumineux ". Ce dispositif sera testé dès cet été et jusqu'au marché de Noël. La ville avait aussi annoncé l'élargissement du forfait professionnel.