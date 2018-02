Comme chaque début de mois, un certain nombre de changements de tarifs et de réglementations affectent la vie quotidienne ce jeudi. Parmi les changements notables ce mois-ci, le prix du paquet de cigarettes passe à huit euros en moyenne, et le gaz baisse de 3%.

Parmi les changements les plus marquants en ce 1er mars, l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, qui passe à 8 euros en moyenne, la baisse du gaz de 3%, l'apparition du chèque énergie, ou encore la baisse du prix de la vignette Crit'Air.

Le paquet de cigarettes à 8 euros

Le prix du paquet de 20 cigarettes augmente de près d'un euro ce jeudi, pour passer à 8 euros en moyenne. Cette hausse constitue la deuxième étape, après une première hausse des prix en novembre, de l'augmentation de la fiscalité sur le tabac prévue par le gouvernement. Il souhaite parvenir à un paquet à dix euros en novembre 2020, dans le cadre de sa politique de lutte contre le tabagisme. Les autres produits du tabac sont également concernés par cette hausse des prix : le paquet de tabac à rouler va augmenter de deux euros en moyenne, pour passer à environ 10,50 euros.

Le prix du gaz baisse de 3%

Les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, baissent de 3% en moyenne. Cette baisse est due à la baisse des prix sur le marché du gros. Cette diminution est de 1% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,8 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 3% pour les foyers qui se chauffent au gaz.

Le chèque énergie versé aux Français

En janvier, les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz ont été remplacés par le chèque énergie. Il devrait être versé à partir du 26 mars aux Français concernés. Le chèque énergie, d'un montant moyen de 150 euros en moyenne, devrait aider 4 millions de ménages en situation de précarité à payer leurs factures. Pour les foyers concernés, il n’y aura aucune démarche particulière à effectuer pour le recevoir puisque le chèque énergie sera envoyé automatiquement par voie postale.

Les locations Airbnb encadrées à Bordeaux

A compter de ce jeudi, les propriétaires bordelais qui veulent louer leur logement sur des plateformes comme Airbnb devront s'enregistrer auprès de la mairie. Ils obtiendront un numéro à treize chiffres qui s'affichera sur les plateformes en ligne. Le but : vérifier qu'ils ne dépassent pas la durée légale de location de 120 jours par an, et faire le tri entre les professionnels et les particuliers.

La vignette Crit'Air moins cher

Obligatoire dans plusieurs villes comme paris, Grenoble, Toulouse,Lyon, Lille, Strasbourg et Rennes, la vignette Crit'Air, destinée à réguler la circulation les jours de pollution dans les agglomérations, voit son prix baisser légèrement. Le coût passe de 3,70 euros à 3,11 euros. En prenant en compte le tarif de l’acheminement par voie postale, la vignette coûtera désormais 3,62 euros contre 4,18 euros.