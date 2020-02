Prix du tabac, tarifs du gaz, malus écologique : ce qui change au 1er mars 2020

La hausse du prix des paquets de cigarettes de 50 centimes, nouveau permis moto, malus écologique, baisse des tarifs du gaz, etc. France Bleu fait le point sur tout ce qui change en ce 1er mars 2020.

Ce 1er mars 2020 compte son lot de changements, entre hausse des prix du tabac et baisse des tarifs du gaz. Il y a aussi des nouveautés du côté du permis moto, des cartes professionnelles des VTC (voiture de transport avec chauffeur) et du malus écologique. La possibilité de payer ses impôts chez les buralistes s'étend aussi ce 1er mars dans certains départements. Tour d'horizon de ces évolutions.

Prix du tabac

Les prix des paquets de cigarettes augmentent de 50 centimes. Le paquet de Marlboro, les cigarettes les plus vendues en France, passe d'ailleurs la barre symbolique des 10 euros. C'est en effet ce que prévoit un arrêté sur les prix de vente au détail des tabacs (cigarettes, cigarillos, cigares, tabac à rouler) qui liste toutes les marques commercialisées.

C'est une nouvelle étape de la stratégie du gouvernement qui vise à augmenter les taxes pour faire reculer la consommation. Les prix fixés par les fabricants sont homologués conjointement par la ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Nouvelle hausse du prix des cigarettes le 1er mars © Visactu -

Tarifs du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz, appliqués par Engie à des millions de foyers français, baisse de 4,6%. Les tarifs du gaz avaient déjà diminué de 3,3% au 1er février.

Gaz : baisse des tarifs réglementés de 4,6% au 1er mars © Visactu -

Voiture de transport avec chauffeur (VTC)

Ce 1er mars, les cartes professionnelles sécurisées deviennent obligatoires pour les des conducteurs de VTC comme Uber, afin d'améliorer la lutte contre la fraude.

Malus écologique

Du côté des automobiles, le barème du malus avait été renforcé au 1er janvier pour les véhicules les plus émetteurs, en particulier les SUV. Le seuil de déclenchement du malus à l'achat avait été abaissé à 110 g CO²/km. Ce 1er mars, le seuil de déclenchement du malus écologique est finalement relevé à 138 g/km.

Payer ses impôts chez le buraliste

Il est désormais possible de payer ses impôts, mais aussi ses amendes, factures de cantine scolaire, d'hôpital, de crèche ou de piscine, au bureau de tabac. Un peu moins d'une vingtaine de départements sont en phase d'expérimentation, avant la généralisation le 1er juillet dans toute la France. Le déploiement a commencé le 24 février avec 22 buralistes, ils seront plus de 600 d'ici la fin du mois.

Nouveau permis moto

Les apprentis motards vont devoir passer à partir de ce 1er mars un permis moto plus difficile. L'épreuve théorique, le code de la route, devient spécifique aux deux roues et s'appelle l’Épreuve théorie moto (ETM). Elle est composée de 40 questions et vidéos. Pour ceux qui ont déjà obtenu leur code « voiture » dans les cinq dernières années, il est possible de passer le permis moto sous les anciennes modalités jusqu'au 1er septembre.

L'examen pratique sera lui modifié à partir du 18 mars. L'examen sur plateau sera raccourci et l'examen de circulation rallongé. L'exercice de vérifications techniques et de l'interrogatoire oral sera en revanche supprimé. Pour obtenir le permis, il faudra atteindre une résultat plus exigeant : 21 points sur 27, au lieu de 17 jusqu'à maintenant.

Égalité salariale entre les femmes et les hommes

La publication d'un index qui comptabilise l'écart de salaire, l'égale répartition des augmentations et des promotions, l'augmentation des femmes de retour de congé maternité, et la présence de femmes parmi les plus gros salaires de l'entreprise, est obligatoire pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Les grands groupes l'ont fait pour la première fois l'année dernière, c'est donc aux 37.000 PME de révéler leur index pour la première fois.

Les entreprises devront publier cet index tous les ans sur internet. Si leur score est inférieur à 75 sur 100 points, elles disposeront de trois ans pour se mettre en conformité et atteindre le seuil requis des 75, sinon elles se verront imposer une sanction financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale.