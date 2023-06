Prix en baisse, produits frais et corners : la recette de Casino pour attirer de nouveaux clients

Impossible de les rater : à l'entrée du Casino #hyperfrais de Monthieu, plusieurs rayons de produits Leader price. Un peu plus loin, une affichette qui évoque les 500 produits à 1 euro. Sans parler de la baisse des prix, entamée en mars, sur plus de 10.000 produits. Une politique tarifaire plus agressive chez Casino qui commence à montrer des résultats. "Depuis qu'on a mis en place ce corner Leader Price, il y a beaucoup de fréquentation, affirme Cyril Murzereau, le directeur du magasin. Après, par rapport à la baisse de prix qui a eu lieu depuis deux mois et demi, on sent un frémissement. Ça commence à revenir. Ça prend un peu de temps, c'est très long pour que nos clients reviennent. Mais nous, on garde espoir".

Des caisses traditionnelles en test dans certains magasins

Faire revenir les clients, c'est l'objectif de Magali Daubinet Salen la Directrice Générale des Enseignes Casino : "on fait tout pour relancer commercialement nos magasins. C'est passé d'abord par le repositionnement prix. Ca a été la première brique qu'on a mise en place. On travaille aussi, derrière, d'autres sujets, notamment sur la partie frais. On veut mettre en avant les produits frais, notamment les fruits et légumes. Le troisième point, qui reste un irritant encore fort pour nos clients, c'est l'attente en caisse. On avait été assez avant-gardiste en développant des caisses autonomes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des clients qui nous demandent d'avoir des caisses traditionnelles. Donc on est en train de faire des tests pour remettre plus de personnel sur ces caisses dans certains magasins. Et pour voir après comment le trafic client et la satisfaction client ont réagi".

Il y a quelques jours Casino a annoncé la vente de 119 magasins à Intermarché. Certains hypermarchés seront concernés. Une façon pour le groupe d'améliorer sa trésorerie. Mais pas seulement, selon Magali Daubinet Salen : "la cession des magasins qui rentre dans le cadre du partenariat global que l'on a monté avec Intermarché, nous permet de nous recentrer sur un nombre un peu moins important de magasins dans des régions où l'enseigne Casino, elle, est plus forte. Et donc de recentrer nos moyens sur ces magasins-là, notamment nos moyens d'investissement".

D'un modèle généraliste à un modèle multi-spécialiste

Les hypermarchés fêtent leurs 60 ans cette année. Et le modèle doit être réinventé. Selon Casino, les attentes des clients évoluent. Par exemple, depuis 2010, Casino baisse la surface de ses magasins. Les hypers de plus de 10.000 m2 ne font plus recette. Le magasin de Monthieu est passé de 9.400 m2 à 8.100 en 2016. C'est la surface non-alimentaire, dont l'attractivité baissait, qui a été diminuée.

Au delà de sa politique tarifaire et de la mise en avant du rayon produits frais, fruits et légumes, Casino développe désormais le principe des corners, c'est à dire des stands d'autres marques à l'intérieur de l'hypermarché. "On a effectivement cette conviction que l'hypermarché doit passer d'un modèle de généraliste à un multi-spécialiste, affirme Sébastien Corrado directeur général adjoint des enseignes Casino. Ce qui a vraiment changé depuis dix ou quinze ans, c'est qu'il y a eu l'essor du e-commerce, mais aussi des spécialistes tels que Leroy-Merlin, Décathlon, etc... Donc l'idée, c'est de trouver sa place dans tout ça, en étant très forts sur l'alimentaire et notamment les produits frais, mais aussi de se faire accompagner de spécialistes dans certains domaines d'activité qui, pour le coup, seront meilleurs que ce que nous nous pouvons l'être tout seuls. Par exemple, nous avons des corners C&A, qui est reconnu sur le textile. On s'est associé également à Claire's pour tout ce qui est bijouterie fantaisie. Et plus récemment avec Harmony pour la parapharmacie, mais aussi quelques concessions en alimentaire où on fait aussi des kiosques comme sur les sushis notamment, où les fruits et légumes frais découpés".

Pour fidéliser sa clientèle, Casino veut développer les ventes de sa marque maison. Elles représentent actuellement 23% du chiffre d'affaire d'un hyper en moyenne. L'objectif est d'atteindre 30%. L'#hyperfrais de Monthieu attire entre 20 et 23.000 clients par semaine. Son chiffre d'affaire en 2022 était de 43 millions d'euros.