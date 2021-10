"La baguette n'est pas assez chère" clame le président des artisans-boulangers azuréens

Les prix du pain devraient gonfler ces prochaines semaines. À cela deux raisons : les rendements catastrophiques en blé cette année, et la préparation des farines rendue plus onéreuse par les prix de l'électricité et des transports qui gonflent.

Après le carburant et l'énergie, c'est le prix du pain qui augmente. Pour acheter une baguette, il faut désormais compter quelques centimes de plus dans de nombreuses boulangeries françaises. Certaines résistent encore et appliqueront leur hausse au mois de décembre ou janvier prochain. En cause, le cours du blé qui a grimpé de 30 % cette année. Les récoltes françaises sont moins bonnes à cause de l'humidité et de la pluie. À la charge du boulanger s'ajoutent aussi les salaires qui ont également augmentés et les factures d'électricité qui se sont alourdies.

"La baguette n'est pas assez chère" - Gilles Dutto, président des artisans-boulangers azuréens

Gilles Dutto est la patron de la fédération des maitres artisans-boulangers des Alpes-Maritimes, et il veut défendre le prix du pain. Si celui-ci augmente de cinq centimes, et pas plus dans les Alpes-Maritimes (il a recensé auprès de ses adhérents), cela fait une baguette autour d'un euro. Ce qui est dérisoire selon le spécialiste.

"Il y a une qualité, un savoir faire et des coûts de production."

Gilles Dutto ne veut surtout pas que les consommateurs se méprennent : les boulangers ne se font pas de marge sur leur dos. Il rappelle qu'il faut "acheter sa baquette chez un artisan et non dans la grande distribution" qui vend du pain moins lourd alors que l'artisan doit vendre une baguette à 252 grammes.

Le pain est-il plus cher sur la Côte d'Azur ?

Si le pain est autour d'un euro sur la Côte d'Azur, il en est de même partout en France selon lui. Pas de prix particulièrement élevés ici. Même si les loyers de boulangerie sont plus onéreux, comme à Paris.