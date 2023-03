Prix : "Les distributeurs font la pluie et le beau temps" dit la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime

À quel prix achètera-t-on nos courses au mois de mars ? Les négociations commerciales s'achèvent ce mercredi soir à minuit entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs de l'agro-industrie, les grandes marques comme Nestlé, Danone, Lactalis. Quelque soit l'issue des discussions, il faut s'attendre à une hausse des prix, de l'ordre de 10% disent certains distributeurs. "Ce qu'on demande, nous les paysans, c'est la transparence", lance Laurence Sellos, présidente de la Chambre d'agriculteurs de Seine-Maritime. "On demande à connaître les coûts. Nous, on nous demande nos coûts de production pour nos contrats. On aimerait bien savoir aussi ce que les industriels ça leur coûte et quelle est la marge de la grande distribution. Mais ça, c'est impossible à obtenir. Pour autant, l'inflation alimentaire a été contenue en France, autour de 12 % alors que les autres pays européens sont plutôt autour de 20 %. "

Laurence Sellos juge que la demande de hausse "formulée par les industriels compte-tenu de la hausse de l'ensemble des charges, et notamment le prix du blé qui impacte le coût d'alimentation de nos animaux, ça ne paraît pas délirant.

Je soupçonne quand même la grande distribution d'utiliser tous les artifices possibles pour montrer une marge qui est qui est ridicule. Et puis, compte-tenu des volumes que cela représente en valeur absolue, ça fait des sommes faramineuses. On est en face de cinq grands distributeurs. Ils font la pluie et le beau temps quand même."

Pour Laurence Sellos, aussi éleveuse de poules pondeuses près d'Yvetot, "tout le monde est confronté à la hausse généralisée de ses charges. Je ne vois pas pourquoi une agriculture échapperait à l'inflation. Donc, comme dans tous les secteurs, il faut s'attendre à des hausses importantes et des hausses auxquelles on n'est absolument pas habitués."

