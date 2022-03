Guerre en Ukraine : une enseigne de boulangeries picarde face à "30%" de hausse du prix des matières premières

Une augmentation de "20 et 40% depuis quelques semaines". Pour les boulangeries picardes Maxime, la guerre en Ukraine entraîne une hausse du prix des matières premières. Le beurre, par exemple, "représente une augmentation de près de 30%", explique le directeur d'exploitation Thierry Thibeau, alors que son tarif a déjà "doublé depuis deux ans".

L'entreprise samarienne s'inquiète aussi des pénuries à venir sur certains produits. "L'huile de tournesol par exemple", dont 70% de la production mondiale est issue d'Ukraine et de Russie, "se raréfie", ajoute Thierry Thibeau. "Il y a un réel impact, on est rationné à une cinquantaine de litres d'huile de tournesol par semaine" à Longueau, où se situe l'un des établissements de l'enseigne. Si Maxime Boulangerie Café "arrive encore à fournir, parce qu'on a besoin de 50 à 70 litres par semaine", "on est très peu confiant en l'avenir", ajoute-t-il.

Pas encore de répercussion sur les clients

En effet, Maxime Boulangerie Café commence à s'interroger : "Aujourd'hui, on rogne nos marges, et on fait le dos rond en attendant que les choses se tassent. On prend 30% sur notre prix d'achat de matières premières, donc on perd fatalement 30% de nos charges. Mais nous n'avons pas de visibilité ... Donc on se demande si l'on doit stocker, où augmenter nos tarifs", explique Thierry Thibeau. Et si pour l'instant, Maxime Boulangerie Café n'a pas répercuté l'augmentation des prix sur ses clients, "si la situation ne s'améliore pas, on devra le faire".

Le directeur d'exploitation a cependant confiance en sa clientèle : "Si on doit augmenter les prix, ce sera de l'ordre de 10%. Je pense que nos consommateurs pourront nous suivre et nous soutenir dans ce sens là", conclut-il.