Prix Pinocchio : Lactalis en lice pour le prix de la pire entreprise en terme de communication verte

Lactalis, le géant laitier mayennais est cette année en lice pour un prix un peu spécial : le Prix Pinocchio dans la catégorie "Se faire du blé avec les produits laitiers". Le message véhiculé par les organisateurs de ce prix ironique, l'ONG Les Amis de la terre et la Confédération paysanne est clair : il s'agit de dénoncer les pratiques de la firme mais également le décalage entre ses publicités mettant en avant un respect du terroir tout en participant à l'industrialisation agricole.

Pressions sur les prix et opacité

Pour le porte-parole du syndicat agricole, Nicolas Girod, il était important de dénoncer "les pratiques de Lactalis qui ne permettent pas aux paysans et producteurs de se développer ni de se rémunérer. Face à Lactalis, le pouvoir de négociation est nul. On a donc voulu situer cet acteur-là comme un prédateur de la valeur", explique le porte-parole évoquant un "règne de l'opacité à tous les étages", les consommateurs n'ayant pas non plus accès "aux informations de traçabilité" de l'entreprise "qui se cache derrière des marques et des secrets de fabrication."

A l'instar de Lactalis, Bigard est également en ligne de mire. L'entreprise concourt dans la catégorie “La face cachée de ton steak”. Bigard chercherait "à maximiser sa compétitivité en concentrant l’abattage, en incitant à un élevage industriel intensif et en menant la course aux bas prix, au détriment de ses salariés et des éleveurs du secteur," expliquent les organisateurs. Enfin la multinationale Yara est également nominée, "sa production d’engrais chimiques provoque de graves dommages sur le climat, la santé, l’air et l’eau, et fragilise l’autonomie des paysans", justifient Les Amis de la terre.

Les internautes appelés à voter

Le public est donc appelé à voter jusqu'au 19 février sur le site www.prix-pinocchio.org afin de désigner "la pire" de ces multinationales. Créés en 2008, les Prix Pinocchio visent à médiatiser des entreprises dont les pratiques sont néfastes au climat et à l'environnement mais qui mettent en place des stratagèmes afin de "verdir" leur image.