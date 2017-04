Prix, qualité, diversité : ces Strasbourgeois adeptes des grandes surfaces de Kehl

À l'occasion du prolongement du tramway strasbourgeois vers Kehl (Allemagne), France Bleu Alsace s'intéresse à ceux qui circulent régulièrement de part et d'autre du Rhin. Focus sur la consommation, grand vecteur d'allers-retours entre Strasbourg et Kehl.

"Non le tram, ça ne changera rien pour moi." Pour la plupart des Strasbourgeois, habitués à faire leurs courses à Kehl, la voiture est reine. Difficile effectivement de se dire que l'on pourrait prendre le tramway, qui reliera Strasbourg à la gare de Kehl à partir de samedi 29 avril, quand on a les sacs remplis... de gros paquets de couches ! "Quand ma famille, qui habite à Paris, a su que j'allais faire un tour à Kehl, ils m'ont demandé d'aller à DM pour prendre des couches pour bébé. Je vais leur en ramener cinq ou six cartons", raconte Thérèse. À 8 euros le paquet d'une quarantaine de couches, cette Strasbourgeoise fait environ 12% d'économie pour un paquet de la même marque acheté en France.

Sur les parkings des grandes surfaces kehloises, le ballet d'Alsaciens est incessant. Des consommateurs malins, qui pour la plupart ne viennent que de temps en temps... et pas pour n'importe quoi. Le prix reste le premier critère. Les économies peuvent monter à 25% sur le produit vaisselle. Chez Aldi ou Lidl, les gros conditionnements de lessive sont légion.

Produits d'entretien sous gros conditionnement dans une grande surface de Kehl, en avril 2017 © Radio France - Aude Rasp

À la recherche du meilleur prix... et du meilleur produit

"Moi je suis venue pour la salade, nous dit Huguette sur le parking du Lidl. Elle m'a coûté 69 centimes. En France, je la paye 1,29 euro." Si l'alimentaire est intéressant pour le prix, il l'est aussi pour la qualité de certains produits. Christelle, qui a fait une heure de voiture pour venir jusqu'à Kehl, est une adepte des fruits secs. Quant à Marthe, elle vient chercher des produits bio que l'on trouve plus difficilement dans les grandes surfaces françaises. Son mari, lui, vient pour acheter des petits morceaux de sucre qui n'existent pas en France... et qui correspondent plus à la quantité de sucre qu'il plonge chaque matin dans sa tasse de café !

Parking d'Aldi à Kehl, en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

"Au-delà du prix, les gens recherchent des produits qu'ils ne trouvent pas chez eux", acquiesce Christian Tiriou, chef de projet au Centre européen de la consommation, installé à côté de la gare de Kehl :

Dans les pharmacies allemandes, les médicaments sont plus chers. Mais on y propose des produits homéopathiques qu'on ne trouve pas en France. De la même façon, dans les supermarchés français, les Kehlois viennent acheter du bon vin ou des produits alsaciens qu'ils trouvent plus difficilement chez eux.

Une chose est sûre : le tram entre Strasbourg et Kehl bénéficiera sans conteste aux flâneurs, qui aiment se balader en centre-ville d'un côté ou de l'autre du Rhin... et ne ratent pas l'occasion d'un petit achat spontané.

LIRE AUSSI - France Bleu Alsace est en direct de l'ouverture de l'extension de la ligne D du tram strasbourgeois