Problème de recrutement en Haute-Savoie : Chamonix recherche du personnel pour son ehpad

Chamonix, France

L'Epadh Hélène Coutet à Chamonix recherche du personnel soignants. 5 aides-soignants et 3 agents de services, soit un tiers du personnel !

Comme à Sillingy, dont nous vous avions parlé sur France Bleu Pays de Savoie, la problématique est connue et récurrente : la Suisse "aspirateur à compétences", niveau de vie trop élevé en Haute-Savoie, et "manque d'attractivité des métiers du grand âge".

Jean-Rémi Richard, le directeur des Hôpitaux du Pays du Montblanc - dont dépend l'ehpad - lance un appel sur France Bleu Pays de Savoie. "Nous sommes un hôpital dynamique dans un très beau cadre de vie. Nous proposons très vite des CDI, de la formation et même des logements, car nous connaissons bien la problématique de recrutement avec la concurrence de la Suisse. Malgré tous les avantages, cette fois, on a vraiment du mal à recruter et le turn-over, ainsi que le manque de recrues, rejaillit sur le personnel. Cette situation est difficilement tolérable, pour les équipes et les familles."

Pas de lits fermés... pour l'instant

A Sillingy, le directeur n'avait pas eu d'autres alternatives que de fermer des lits. Chamonix résiste, "on ne ferme pas de lits" indique le directeur chamoniard. "Avec la mairie de Chamonix, on a fait le choix de maintenir tous les lits. Nous sommes un hôpital public. Si on ferme des lits, ça retombe sur les urgences."

Renseignement pour déposer vos candidatures au 04 50 47 30 05 ou sur rh@sallanches-chamonix.fr