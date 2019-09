Procédure de sauvegarde pour le groupe Orchestra

Saint-Aunès, France

Le tribunal de commerce de Montpellier vient de placer le groupe Orchestra Prémaman en procédure de sauvegarde pour une durée de six mois, qui pourrait si besoin être prolongée d'un an. Cette procédure va permettre de suspendre le paiement des dettes, et de réaménager le calendrier de paiement.

Activité en baisse et déficit en hausse

Le géant spécialisé dans les vêtements pour enfants et la maternité, dont le siège est à Saint Aunès, traverse une période de turbulances. Après une période de croissance à marche forcée, ses résultats sont en baisse depuis plus de 4 ans et ses comptes dans le rouge: l'an dernier particulièrement, Orchestra a terminé son exercice avec 88 millions d'euros de pertes. L'activité, explique la marque, a été plombée notamment par le mouvement des gilets jaunes.

Cours suspendu

En ce début de semaine, le titre a été suspendu de cotation en bourse avec un cours à 0.38 euros. La direction précise que cette procédure ne veut pas dire liquidation. "Elle va permettre d'engager un redressement dans la sérénité". Pas sûr que ces mots aient rassuré les 2500 salariés.