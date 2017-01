Procès de Jon Palais : à Dax, les banques aussi sont sur le banc des accusés

Un grand rassemblement militant et médiatique se tient ce lundi en marge du procès de Jon Palais à Dax. Le militant altermondialiste de l'association Bizi comparait ce lundi après-midi pour le vol de 14 chaises dans une agence de la banque BNP à Paris.

Ce lundi, Dax s’est réveillé sous un ciel gris, et dans un froid polaire. Mais l’ambiance est chaude aux halles de la ville. Alors que Jon Palais doit être jugé ce lundi après-midi, ses soutiens se sont réunis par centaines pour des débats sur l’évasion fiscale.

Plusieurs figures politiques situées à la gauche de l'échiquier politique y sont présentes. Ce lundi matin, Philippe Poutou, candidat à la présidentielle pour le NPA, le nouveau parti anti-capitaliste, le candidat des écologiste Yannick Jadot, ou encore des représentants de Jean-Luc Mélenchon ont débattu des stratégies des banques pour échapper à l’impôt devant plus de 500 personnes, serrées comme des sardines.

Je suis à #Dax pour soutenir @JonPalais et le combat contre l'évasion fiscale. Cette délinquance en col blanc est dangereuse et intolérable. pic.twitter.com/MI6LodWq3C — Yannick Jadot (@yjadot) January 9, 2017

Le procès de Jon Palais doit s'ouvrir à 13h30. Avant cela, un rassemblement est en cours devant le palais de justice. Un défilé dans les rues de Dax a également eu lieu. Benoît Hamon, candidat à la primaire socialiste, est quant à lui attendu dans l’après-midi.

Jon Palais va devoir répondre de "vol en réunion" : le 19 octobre 2015 dans une agence bancaire de la BNP à Paris, il avait dérobé 14 chaises. Bizi veut profiter de ce procès et en faire une tribune pour dénoncer publiquement l’évasion des capitaux, qui coûte entre 60 et 80 milliards d'euros par an aux finances publiques selon les calculs de l'association.