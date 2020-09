Crise de la moutarde : "Il ne faut pas que l'Etat fasse obstruction à l'utilisation de certains produits"

En Côte-d'Or et même en Bourgogne la filière moutarde est en souffrance, expliquait il y a quelques jours, invité de la matinale tout-infos de France Bleu Bourgogne, François-Xavier Lévêque, céréalier à Bressey-sur-Tille.

90% de moutarde française

La faute à deux années consécutives de sécheresse à cause desquelles la production de graines de moutarde a été divisée par deux. Les producteurs Bourguignons de graines de moutarde pèsent à eux seuls 90% de la production de la moutarde française.

Pertes de rendement et pertes de commandes

Des pertes de rendement qui font que cette année encore les professionnels du secteurs ne pourront fournir qu'à peine plus de la moitié des commandes passées par les industriels.

Sécheresses et interdiction des pesticides

La faute à la sécheresse donc, mais pas que, les insectes ravageurs sont également pointés du doigt. Si jusqu'à présent les agriculteurs parvenaient vaille que vaille à faire face, ils ont beaucoup plus de mal depuis 2019 et l'interdiction des insecticides qu'ils utilisaient.

Fallot, "dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne"

Marc Désarménien, directeur de la Moutarderie Fallot, est l'un des plus fervents défenseurs de l'Indication géographique protégée (IGP) "Moutarde de Bourgogne". Depuis 27 ans ce fabriquant Beaunois, "dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne", utilise la graine de moutarde de notre région. Il voulait même atteindre 100% de graines bourguignonnes cette année mais a du renoncer car cela s'avérait impossible.

La façade de la Moutarderie Fallot date de 1840. © Radio France - Victoria Koussa

"Se fournir majoritairement au Canada n'est pas l'objectif"

Marc Désarménien, qui produit sa moutarde avec tout de même 80% de graines de Bourgogne, souhaite que l'Etat viennent en aide aux agriculteurs avec pourquoi pas des dérogations dans l'interdiction d'utiliser des produits chimiques. En tout cas, pas question de s'approvisionner majoritairement au Canada, "ce n'est pas l'objectif" explique-t-il.

Rayon de moutarde Fallot © Radio France - Jacky Page

"Pas question de revenir en arrière"

"Nous ne voulons pas revenir sur la politique que nous menons depuis plus de 25 ans. Notre but est de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les agriculteurs. Depuis deux ans on a des récoltes qui ont été diminuées de 50% à chaque fois, c'est énorme".

"Ne pas faire obstruction à certains produits"

"Il faut trouver des solutions et surtout que l'Etat, le gouvernement ne cherche pas à faire obstruction à certains produits de traitement qui pourront être remplacés dans le futur. Mais aujourd'hui on a des soucis et il ne faut surtout pas faire disparaître des pans entiers de l'économie nationale" juge encore Marc Désarménien.

