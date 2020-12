Producteurs de porcs Cul Noir du Limousin à Chéniers, ils misent sur Noël pour sauver leur ferme

Marion et François Gomez ont ouvert leur boutique de charcuterie haut-de-gamme à Guéret en juin, pour compenser les pertes liées au premier confinement. Six mois après l'ouverture, ils continuent de se battre pour maintenir leur entreprise à flot.

Leur activité s'est brusquement arrêtée lors du premier confinement. Marion et François Gomez, producteurs de porcs Cul Noir du Limousin à Chéniers (Creuse), vendaient habituellement leurs terrines, jambons et saucisses sèches dans des fêtes médiévales, des salons gastronomiques et festivals. Pour écouler leur production, ils ont donc fait le pari d'ouvrir en juin une boutique de charcuterie haut-de-gamme à Guéret, la "Ferme authentique". Six mois après l'ouverture, Marion Gomez garde le sourire, même si les temps sont durs.

"Financièrement c'est compliqué, on a perdu entre 70 et 90% de notre chiffre d'affaires selon les mois, par rapport à l'an dernier", souffle-t-elle. Heureusement, elle a le droit au fond de solidarité de l'Etat, "qui nous permet de nous maintenir debout". Elle souligne : "Nous ne sommes pas que commerçants mais aussi éleveurs, les animaux doivent manger tous les jours, donc on a des charges importantes."

Tout se jouera à Noël

Les clients étaient bien présents à l'ouverture et pendant l'été, mais le deuxième confinement les a un peu refroidis : "On espère les voir revenir nombreux pour Noël, c'est une période où on fait environ 20% de notre chiffre d'affaires", explique Marion Gomez.

Le couple d'éleveurs, champions du monde de salaison 2018, compte maintenir sa boutique ouverte après la crise sanitaire. Ils aimeraient également reprendre les foires et salons même s'ils avouent naviguer à vue : "D'habitude fin décembre la plupart de notre agenda de l'année suivante est bouclée, mais là on n'a reçu aucune inscription pour l'année prochaine !"