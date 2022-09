"On produit jour et nuit" : avec la hausse des prix de l'énergie, la ruée vers le photovoltaïque

Les tarifs de l'énergie toujours au cœur des préoccupations. Ce vendredi, Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en énergie de la France. Le gouvernement a appelé à la sobriété pour passer sereinement l'hiver.

Selon une étude de l'Insee, entre 2021 et 2022, les prix de l'énergie (pétrole + électricité + gaz) ont augmenté de 28% pour les ménages. Mais la hausse aurait été de 54% sans mesures bouclier. Alors face à ces hausses, beaucoup se tournent à nouveau vers l'énergie solaire, les panneaux solaires. Le fabricant alsacien Voltec Solar basé à Dinsheim-sur-Bruche, près de Mutzig voit sa demande exploser.

150 panneaux solaires par jour

Dans l'immense bâtiment, les machines tournent d'ailleurs 24h/24. "Nous avons trois équipes qui font les trois fois huit. Et une équipe qui fait les week-end. Cela fait un an que l'on a ressenti une forte demande surtout auprès des particuliers. La demande est là" dit Hicham, le chef d'atelier.

Environ 1500 panneaux solaires sortent chaque jour de la chaîne de production. Voltec Solar veut arriver à 3.000 d'ici un an. Doubler la production donc. Car malgré la hausse du coût des matières premières, acheter des panneaux solaires est plus que jamais rentable explique Lucas Weiss, le directeur général.

Un panneau photovoltaïque flambant neuf chez Voltec Solar à Dinsheim sur Bruche © Radio France - Antoine Balandra

"Effectivement les coûts des matières premières augmentent donc les coûts des panneaux solaires ont également fortement augmenté. Pour autant les panneaux Voltec n'ont jamais été aussi rentables qu'aujourd'hui. Le coût de l'électricité est bien supérieur au coût des panneaux solaires" dit-il. Les particuliers et les entreprises l'ont bien compris, et se tournent de plus en plus vers cette énergie.

"Il y a aujourd'hui, liée à l'augmentation du prix de l'énergie, une très forte demande sur le photovoltaïque. Donc on a prévu une augmentation de la capacité de fabrication l'an prochain. Nous avons commandé les machines, elles seront installées l'été prochain" poursuit le directeur général.

Le leader français du panneau solaire va aussi embaucher 40 salariés sur un an. Voltec Solar emploie pour l'instant une centaine de personnes.