Professeurs de l'IMT Grenoble et professionnels de la restauration mobilisés pour accompagner les apprentis

"On a quelques étudiants qui ont perdu leurs alternances cette année parce que leur restaurant a fermé ou d'autres parce que leur contrat a été rompu" explique Christophe Etaix, responsable du pôle restauration de l'Institut des Métiers et des Techniques (IMT) de Grenoble. Il est vrai que la crise sanitaire aura été mortelle pour les bars et restaurants, contraints de fermer leurs portes à plusieurs reprises, sans jamais pouvoir se relever après dans certains cas. Les apprentis en ont fait les frais. Mais à l'IMT, professeurs et professionnels du secteurs accompagnent ces jeunes pour ne pas les laisser seuls dans la nature.

Les profs ont toujours été là pour nous, à l'écoute. Donc ça s'est super - Thomas, étudiant en 2e année de CAP cuisine à l'IMT

"On a tenté de leur trouver des points de chute chez des traiteurs ou dans la vente à emporter. On a aussi réorganisé les travaux pratiques pour préparer les examens avec des maîtres-restaurateurs de l'Isère, qui les accompagnent, les aident et récupèrent des contacts" précise encore Christophe Etaix. Le jour de notre visite, c'est Jacqueline Amirante, cheffe du Come Prima en centre-ville de Grenoble, qui observe les étudiants.

"C'est des gamins que j'adore et que je ne peux pas laisser partir comme ça"

A la manette de la brigade de CAP 2e année, il y a Jean-Pierre Buisson, présent à l'IMT depuis 22 ans. "Quand il y a des jeunes avec du talent, j'ai envie de donner le maximum pour leur trouver des formations supplémentaires, des alternances" dit-il, avec un peu d'émotion pour le dernier jour de travaux pratiques avant la fin des cours.

Au menu ce jour-là, caviar d'aubergines, sous le yeux et le contrôle de maîtres-restaurateurs isérois. © Radio France - Bastien Thomas

L'Union des Métiers de l'Hôtellerie Restauration en Isère (UMIH38) s'est joint à l'opération. Adeline Rochet, ancienne restauratrice et maintenant à l'UMIH38 le reconnaît, la présence des professionnels auprès des apprentis à l'école permet de les rencontrer et créer des contacts pour l'avenir. "On est face à des humains qui ont une histoire, qui ont envie. Il y a des possibilités de découvrir des talents, des personnalités qui pourraient aller avec les attentes d'un restaurateur. Il pourra peut-être lui proposer un boulot ou continuer son apprentissage" dit-elle.

Le syndicat s'est également associé à l'IMT pour connaître tous les jeunes à la recherche d'un emploi. Un job-dating a eu lieu ce vendredi devant l'établissement. L'UMIH a crée une liste de CV de tous les jeunes intéressés. Avec la reprise progressive de l'activité, il y a de nombreuses offres d'emplois, d'alternances dans le secteur de la restauration.

Jacqueline Amirante, gérante du Come Prima à Grenoble, guide ces jeunes. © Radio France - Bastien Thomas