Profs, étudiants, ouvriers, fonctionnaires : 200 Creusois manifestent pour leur pouvoir d'achat

Entre les nombreux drapeaux syndicaux, 200 Creusois se sont rassemblés pour défendre le pouvoir d'achat et la hausse des salaires. La manifestation s'est déroulée dans la matinée dans le centre de Guéret ce jeudi 27 janvier matin.

Dans le cortège : des enseignants, des AESH, des ouvriers d'Eurocoustic, de Sauthon, des employés d'Enedis, ou encore des fonctionnaires. Il y avait aussi des retraités et des étudiants comme Valentin, 21 ans. Il se prépare à devenir assistant social et quand il regarde autour de lui il n'a pas franchement envie de se lancer dans la vie active : "On a de l'anxiété par rapport à l'avenir. Quand on voit qu'on nous promet un SMIC à 1.200 euros en début de carrière, alors qu'avec l'inflation et l'augmentation du prix de l'essence, ça ne suffit pas pour vivre, c'est important de défendre nos conditions de travail."

"C'est difficile de finir le mois"

Fanny, 38 ans, n'avait pas manifesté depuis ses années d'étudiante. Cette secrétaire de mairie explique qu'il est difficile de finir le mois : "On n'a pas eu d'augmentation de salaire depuis des années, c'est à se demander si ça vaut le coup de travailler dans la fonction publique." Un cuisinier de Chénérailles poursuit : "J'ai le même salaire qu'un débutant, ça stagne !"

Une fonctionnaire du conseil départemental de la Creuse est venue dénoncer la hausse des prix : "Je fais 90 km par jour pour venir travailler, mon plein est à 85 euros, je dépense plus de 300 euros par mois dans l'essence !" Agathe, rédactrice technique chez Sauthon à Guéret, reconnaît qu'elle n'est "pas dans la précarité" mais "rogne et enlève des loisirs" qu'elle n'a plus les moyens de s'offrir. "J'ai fait du chômage partiel depuis le début de la crise, même si ça diminue ça fait deux ans que j'ai un salaire réduit", explique cette déléguée CGT.