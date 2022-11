Projet Aguiléra : l'opposition abertzale et écologiste propose une version alternative

Lysiann Brao et Brice Morin de l'opposition biarrotte "Euskal Herrian Vert et Solidaire" présentent leur version du projet Aguilera

Euskal Herria Verte et Solidaire apporte sa contribution au projet Aguiléra. Ce mercredi, l'opposition abertzale et écologiste propose sa version alternative du plus gros dossier de la mandature. En octobre, la majorité faisait découvrir aux Biarrots les trois scénarios retenus pour réhabiliter les 11 hectares du plateau d'Aguiléra. Dans chaque proposition, une manière de réaménager sportivement d'une part avec une place pour les associations, des constructions, mais aussi des destructions d'installations. Le projet municipal prévoit de son côté aussi la construction de 350 logements en mixité sociale : 56% de logements sociaux, et 44% vendus sur le marché privé.

Moins de logement, mais 100% accessible

Depuis le restaurant Txik Txak collé au Jai Alai de Biarritz sur le plateau d'Aguiléra, l'opposition a donc détaillé sa proposition. Euskal Herrian Verte et Solidaire (EHVS) qui avait refusé de participer à la dernière commission à ce sujet, et qui a décidé de plutôt travailler pendant un mois sur un contre projet. "Dans notre projet, Aguilera Berria, nous le logement sera 100% accessible, aucun logement à prix libre", entonne Lysiann Brao de la liste d'opposition. En effet, dans sa mouture, 302 logements sont prévus en HLM, bail réel solidaire et une version qui accepte un plafond plus haut de revenu. "Une famille avec deux enfants qui touche deux RSA jusqu'à 5.000 euros dans le couple, ils pourront avoir accès au logement", détaille l'élu abertzale. Pas de vente sur le marché privé, forcément à moindre coût, et une différence de 8 millions d'euros selon leurs calculs, qu'ils savent comment financer. "On a voté une surtaxe des résidences secondaires l'année dernière, elle rapporte 1,8 million d'euros par an à la ville, on n'a qu'à les flécher sur ça"

Coubertin et une piscine

Sur le plan sportif, l'opposition mise sur "le maintient et le développement du plateau sportif", autrement dit, on préserve l'existant, avec des rénovations. EHVS maintient le terrain principal, Coubertin, le Binderm, le terrain de tennis, le Jai Alai, le boulisme, et l'athlétisme. Quelques créations, comme une piscine de 50m qu'ils installeraient entre le Jai Alai et le stade, et qu'ils voudraient faire construire par l'agglomération Pays basque qui en a la compétence. Budget de l'opération selon eux, 29 millions d'euros, dont 20 rien que pour la piscine qu'ils espèrent donc faire financer ailleurs.

"Cela reviendrait à créer une ZUP bis" Maider Arosteguy, maire de Biarritz

Cette version alternative du projet Aguiléra, l'opposition a bien l'intention de la déposer comme contribution à la consultation publique qui court jusqu'au début 2023. D'orès et déjà, la maire de la commune a qualifié cette mouture d'"escroquerie financière et intellectuelle". Maider Arosteguy explique qu'il n'y a aujourd'hui "plus aucun projet immobilier de plus de 50 logements qui ne fait que du social", et que cela créerait "un ghetto, une ZUP bis".

Les premiers aménagements d'Aguilera doivent voir le jour en 2025.

