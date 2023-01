Projet d'A31 bis : "Trouvez-moi autre chose ! Il n'y a pas d'alternative", assure la PDG du groupe Manuloc

"Pour moi, l'autoroute, c'est un peu comme le système circulatoire du corps humain", explique Catherine Barthélémy, PDG du groupe Manuloc et invitée de France Bleu Lorraine, mardi 17 janvier. "Il n'y a pas de vie sans échange et sans circulation, il est du devoir des forces publiques de la faciliter", assure celle qui est aussi membre de l'Union des entreprises de Moselle, à propos du projet d'A31 bis , dont la concertation publique touche à sa fin. Une réunion est organisée à Fameck ce mardi, avant la présentation de la synthèse, le 2 février. Quatre pistes sont toujours sur la table pour le contournement ouest de Thionville.

ⓘ Publicité

"C'est un projet vital pour l'économie, pour les entreprises, et donc pour l'emploi", continue-t-elle. "Pour moi, personnellement, le transport entre Metz et Luxembourg se fait déjà très bien : il y a des trains, on peut mettre en place du covoiturage... Mais le problème, c'est la circulation économique. Il n'y a pas d'entreprises sans échange de marchandises, ça n'existe pas." Or pour Catherine Barthélémy, également membre de l'association Impact Lorraine Mobilités, qui défend les liaisons routières et ferroviaires Nord-Sud en Lorraine, "ces échanges sont gravement perturbés à cause d'un axe routier de plusieurs centaines de kilomètres totalement obstrué".

"On a raté le ferroutage"

Selon la cheffe d'entreprise, l'aboutissement de cette A31 bis permettra aussi la création de nouveaux emplois. "Prenez par exemple la zone Garolor d'Ennery", détaille Catherine Barthélémy. "Elle a facilité la création de nombreux emplois, or elle se trouve à la croisée de l'autoroute Nord-Sud et de l'autoroute Est-Ouest. C'est un facteur évident de richesse !"

loading

Et face aux nombreux opposants au projet , qui dénoncent "des solutions d'avant-hier", la PDG du groupe Manuloc assure que "l'autoroute n'est pas un mode de circulation du passé, la circulation des marchandises est essentielle". "Trouvez-moi autre chose !", lance-t-elle à ceux qui réclament d'autres modes de transport. "En France, on a complètement raté le ferroutage, c'est un échec absolu donc on ne peut pas se reposer sur les rails. Il n'y a tout simplement pas d'alternative."