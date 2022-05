Projet d'embargo européen sur le pétrole russe : quelles conséquences pour la France ?

Dans son nouveau volet de sanctions contre la Russie, l'Union européenne prévoit d'imposer un embargo progressif sur le pétrole russe. Annonce faite mercredi par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Il s'agira d'une interdiction complète des importations de tout le pétrole russe, transporté par voie maritime ou par oléoduc, brut et raffiné (...) de façon ordonnées, d'une manière qui nous permettra de mettre en place d'autres voies d'approvisionnement", a-t-elle expliqué. Le pétrole russe représente environ un quart des importantions de pétrole de l'UE et la Hongrie a déjà fait savoir le rejet d'une telle propostion "dans sa forme actuelle".

La Russie, premier fournisseur de gazole en France

Mais quid de la France ? Que représenterait un tel embargo sur les stocks et les prix dans le pays ? "Pas de difficulté majeure d'approvisionnement", répond Olivier Gantois, président de l'Ufip Energies et Mobilités, ex-Union française des industries pétrolières. "Pour peu qu'on nous laisse quelques mois pour réorganiser les flux logistiques", ajoute-t-il.

La Russie, plus gros exportateur au monde de pétrole, produit quelque 11 millions de barils par jour de brut, dont un peu plus de 5 millions sont exportés. Mais le pays exporte aussi 1,5 million de barils par jour de gazole, dont l'Europe et notamment la France - qui n'en produisent pas assez - sont très friandes. La Russie représente ainsi 10 à 12% des importations françaises de pétrole brut et 20 à 25% des importations de gazole en France, selon l'Ufip. La Russie est donc le premier fournisseur de gazole en France et ce type de carburant représente les trois quarts des ventes totales en France.

Craintes d'une nouvelle augmentation des prix à la pompe

L'Hexagone peut toutefois très bien se fournir ailleurs. "Il existe déjà en temps normal des alternatives qui sont essentiellement pour le pétrole brut le Moyen-Orient et l'Amérique du nord", a expliqué Olivier Gantois. Pour le gazole, s'ajoute à ces deux régions "l'Inde, qui est un gros producteur". Le président de l'Ufip prédit "un jeu de vases communicants dans lequel le pétrole russe exporté va être détourné vers des pays qui n'ont pas décidé d'embargo, notamment la Chine, l'Inde, la plupart des pays africains, les pays d'Amérique du sud... ce qui libérera des barils non russes achetés normalement par ces pays".

Toutefois, cela aura un prix. "Le schéma d'approvisionnement actuel est un schéma optimisé, dans lequel on fait venir en France les barils qui sont les plus intéressants économiquement. Dès lors qu'on s'écarte de ce schéma, on peut partir sur le principe que ça va coûter plus cher", a mis en garde Olivier Gantois. Sur le marché, les acheteurs doivent en outre payer une "prime" pour le pétrole non russe. La décision d'un embargo risque en outre de rendre les marchés "nerveux" et donc augmenter les cours, prévient-il.