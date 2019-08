Projet d'Ikéa à Béner, : le projet revient devant la justice à la rentrée

Le combat entre opposant et promoteurs du centre commercial à Béner reprend à la rentrée. Comme depuis quatre ans, il se tient devant les tribunaux. Jean-Claude Querville, président de l'association "Les riverains et les amis de Béner" était l'invité de France Bleu Maine ce vendredi 16 août.

Un magasin Ikéa est prévu à l'est du Mans

Le Mans, France

Le projet de centre commercial et de magasin Ikéa à Béner revient devant la justice à la rentrée. Il reste deux recours des opposants. Mais ils sont aussi assignés en justice pour "procédures abusives". Jean-Claude Querville, président de l'association d'opposants "Les Riverains et les amis de Béner" était sur France Bleu Maine. Et il s'est dit "optimiste" pour la suite.

Le 28 août, le recours sur le permis d'aménager est traité au tribunal administratif de Nantes

Le 17 septembre, l'association est assignée devant le tribunal de grande instance du Mans pour procédure abusive

Un dernier recours, sur l'arrêté préfectoral "loi sur l'eau" sera traité ensuite.

Le premier rendez-vous est fixé le 28 août, devant le tribunal administratif de Nantes. Il se penchera sur le recours contre le permis d'aménager. "Nos recours permis de construire ont été rejetés. Par contre sur celui-ci on a quelques espoirs. Et l'arrêté préfectoral sur l'eau, on y compte vraiment. Ça sera notre dernière cartouche solide."

En septembre, les opposants sont à leur tour attaqués

Début septembre, l'association est assignée, avec une autre association devant le tribunal de grande instance du Mans pour procédure abusive. Mais Jean-Claude Querville n'est pas trop inquiet : "Sur les assignations, dans les jurisprudences, il y a eu peu de condamnations. Donc nous espérons que nous ne serons pas condamnés."

Nos recours sont fondés, ça n'est pas une volonté de nuire. Nous avons trouvé des irrégularités dans les dossiers donc nous avions suffisamment d'éléments" - Jean-Claude Querville

Le combat judiciaire n'est pas terminé

"Je pense qu'on arrive pas au bout, estime Jean-Claude Querville. Nos deux derniers recours datent d'il y a plus de deux ans donc l'affaire n'est pas encore terminée" En effet, il reste un dernier recours qui n'a pas encore de date. Celui sur sur l'arrêté préfectoral "loi sur l'eau". il sera traité "dans 6 mois environ, sans doute", selon Jean-Claude Querville.