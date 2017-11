Projet d'usine à pellets en Haute-Corrèze : l'enquête publique débute

Le projet divise déjà la population près de Bugeat. Il y a d'un côté des opposants qui redoutent différentes nuisances et des conséquences sur l'environnement. Il y a de l'autre côté des partisans pour des raisons économiques dans un territoire fragile. Tous ont un mois pour s'exprimer.

L'enquête publique d'un mois démarre ce mardi 14 novembre et jusqu'au vendredi 15 décembre. Elle va permettre aux uns et aux autres de dire par écrit ce qu'ils pensent d'un projet d'ampleur : celui de l'entreprise Somival qui veut racheter et investir 20 millions d'euros sur la zone bois de Viam-Bugeat, à l'abandon depuis dix ans, pour construire une usine de pellets torréfiés. A la clé, 20 à 25 emplois directs. Des riverains s'opposent à cette construction en évoquant des nuisances sonores, olfactives, la circulation des camions et l'impact sur la forêt limousine car l'objectif est de prélever 100.000 tonnes de souches d'arbres et de branchages issus des environs pour fabriquer 45.000 tonnes de pellets par an.

Le projet a aussi ses partisans

De l'autre côté, des partisans à ce projet font également entendre leurs voix. "A ceux de chez nous qui promettent l'apocalypse, nous répondons simplement : ne devenons pas un désert rural et permettez-nous de travailler et vivre au pays de Bugeat". Voilà ce qu'on peut lire sur le tract du comité de soutien qui s'est structuré autour des commerçants de Bugeat et des environs, mais aussi des artisans et des élus locaux. Tous défendent l'intérêt économique qui découle de ce projet pour l'avenir de ce territoire fragile.

Projet d'usine à pellets en Haute-Corrèze : il y a aussi des partisans Copier

Une réunion avec les porteurs de projet devrait avoir lieu, mais après l'enquête publique au cours de laquelle la population est invitée à se prononcer en mairie de Viam ou sur le site internet de la préfecture de la Corrèze.