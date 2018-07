Bastia, France

Au bout de quatre heure de réunion, les membres de la CDAC ont procédé au vote. Sur 11 votants, 7 ont exprimé leur désapprobation concernant le projet. Une majorité qui estime que l'impact environnemental du projet de Lucciana est trop important.

Les 7 élus Pierre Savelli (Maire de Bastia), José Galetti (Maire de Lucciana), Jean Biancucci (pdt de l'Agence de l'Aménagement durable et de l'Energie de la Corse), Fabienne Giovannini (pour la majorité nationaliste de l'Assemblée de Corse), Anne-Marie Natali (pdte de la Communauté des Communes de Marana-Golu), Agnès Simonpietri et François Tatti (pdt de la Communauté d'Agglomération Bastiaise) et les 4 personnes qualifiées qui composent cette commission ont débattu sur les questions du développement durable et de l'aménagement du territoire. Des voix se sont élevées disant que le projet, de par son éloignement des centres urbains, risquait de "vider les bassins de vie" de leur activité commerciale.

Pierre Savelli se réjouit de cette décision, car il estime que le projet "va à l'encontre de ce que nous voulons faire (sic)".

C'est un très beau projet, qui a été présenté de manière parfaite. La CDAC ne peut pas se prononcer par rapport à l'impact économique mais simplement par rapport à l'impact environnemental et à l'aménagement du territoire. Mais même dans cette dimension-là, faire aller des miliers de personnes tous les jours en voiture vers un centre commercial, cela a un impact énorme. [...] En termes d'aménagement du territoire, faire construire 27 000m² dans une zone qui est très éloignée des gros centre-bourgs et centre-ville, ça crée un problème parce qu'il faudra construire autour, et aujourd'hui, ce que l'on fait c'est mettre du commerce là où il y a des habitations.

Pierre Savelli, Maire de Bastia Copier

Les centres commerciaux d'Ajaccio ne sont "pas de la même nature que celui de Lucciana" selon le Préfet de Haute-Corse

De son côté, le Préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory, estime que les débats autour du projet commercial relève d'une divergence de points de vues, et que la commission a permis de connaître des éléments importants.

Beaucoup se sont exprimés sans connaître la réalité du projet, et beaucoup des membres de la commission l'ont découverte ce matin. On fait référence à ce qui s'est passé à Ajaccio, avec deux grands centres commerciaux, mais qui sont trois à quatre fois plus importants que celui de Lucciana et n'ont pas la même philosophie, la même organisation. Cet élément a amené l'Assemblée de Corse à adopter une motion à l'unanimité en mai 2018. On est dans une confrontation entre une orientation politique, que je respecte, et des porteurs de projet privés, qui ont aussi une vision de développement. Je pense qu'il il avait la place pour une discussion, mais je respecte parfaitement la position des élus de Corse.

Gérard Gavory, Préfet de Haute-Corse Copier

Les porteurs de projets, de la société "Fanti Promotion", peuvent formuler un recours auprès de la Commission Nationale de l'Aménagement Commercial (CNAC), dans un délai d'un mois.